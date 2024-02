Come apparecchiare la tavola per una cena romantica di San Valentino

Idee per apparecchiare la tavola di San Valentino in modo originale per creare l’atmosfera giusta per la cena e la serata romantica.

Se avete in mente di organizzare una cenetta romantica con la vostra dolce metà bisogna organizzare tutto nel migliore dei modi a partire dalla mise en place. Allora ecco i consigli su come apparecchiare la tavola di San Valentino per creare la giusta atmosfera.

La scelta di organizzare la cena di San Valentino a casa propria è vincente, non solo perché potete personalizzare tutte le decorazioni in modo scenografico in base ai vostri gusti ma anche perché l’atmosfera creata è di sicuro più intima e magica di quella di un qualsiasi ristorante.

E poi volete mettere il vantaggio di essere già a casa per proseguire la serata in modo frizzante dopo la cena? Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come apparecchiare la tavola per San Valentino nel migliore dei modi.

Idee da copiare per apparecchiare la tavola per una cena romantica di San Valentino

Non si può pensare di apparecchiare la tavola per la cena di San Valentino senza la giusta illuminazione. Proprio la luce soffusa è uno degli elementi che aumentano la sensazione di magia migliorando l’atmosfera in chiave romantica.

Per ottenere questo risultato avete due opzioni. Una è usare le classiche candele. L’altra è di usare le catene di luci led. Nel primo caso potete usare sia un centrotavola di San Valentino con candele di diverse altezze, rosse o bianche in base al colore che scegliete per la tovaglia, che è meglio a contrasto.

Chi desidera dare alla tavola un tocco elegante può anche usare le candele galleggianti poste in boule arricchite con petali di rose. In alternativa adagiate una catena di luci led alimentate a batteria sulla tavola, oppure mettetela in un vaso di vetro trasparente dalla forma irregolare.

Un bel bouquet di fiori non può mancare, le rose rosse prima di tutto. Potete usarne anche solo una da sistemare sul tavolo e non nel portafiori, anche spargere dei petali sulla tovaglia è una decorazione semplice ma sempre di sicuro effetto.

Ovviamente la mise en place deve essere impeccabile e chic. Non mettete troppi addobbi di San Valentino per decorare la tavola. In questo caso “meno è meglio” soprattutto per quanto riguarda i colori.

La mise en place

Il rosso è il colore simbolo di questa festa, ma nessuno vi vieta di usare altre tonalità. Ad ogni modo, il nostro suggerimento è di giocare sui contrasti. Se usate la tovaglia bianca potete usare piatti colorati. Viceversa, con la tovaglia rossa è bene usare piatti bianchi.

Seguite le regole classiche per la sistemazione delle posate, quindi posizionate il coltello a sinistra con la lama rivolta verso il piatto, e le forchette a destra. Sopra il piatto a destra andranno posizionati i bicchieri, uno per l’acqua e l’altro per il vino. Eventualmente mettete anche flute o coppa per le bollicine.

Per sorprendere il partner potete sistemare sul piatto un biglietto di San Valentino con una frase romantica o una dedica speciale alla vostra dolce metà.

Infine dedicatevi al menu di San Valentino preparando con le vostre mani i piatti più romantici e un po’ afrodisiaci da gustare insieme alla persona amata durante la cena dedicata alla festa degli innamorati.