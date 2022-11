Come affittare borse di lusso: guida ai bag renting da conoscere

Ne abbiamo sentito parlare spesso, specialmente nei telefilm di qualche anno fa, ma pensavamo si trattasse di una moda tutta americana e invece il bag renting è stato esportato anche in Italia ed è il servizio top delle fashioniste 2.0! Affittare borse di lusso è la nuova frontiera della moda che punta alla sostenibilità e permette a chi non può comprarle, di avere per un giorno le it bag di tendenza.

Il mercato delle borse di lusso è inaccessibile alle comuni mortali che non vantano collaborazioni da influencer con le maggiori maison: i prezzi sono aumentati e non possiamo che continuare a sospirare guardando la nostra Hermés Birkin dei sogni.

Bag renting: come funziona e i prezzi

Con il bag renting non dovremo più accontentarci delle borse di tendenza dupes, che somigliano solo alle borse firmate che desideriamo, ma potremo finalmente indossare i modelli super costosi a un prezzo decisamente accessibile.

Foto Stella McCartney | Affittare borse di lusso

Noleggiare una borsa di lusso infatti costa molto meno che comprarla, anche se ci sono ovvie variazioni tra un grande classico della moda e modelli più recenti. I prezzi settimanali si aggirano, in Italia, intorno agli 80 euro per una borsa Farabella di Stella McCartney e arrivano fino a 250 euro per una Chanel Timeless.

Foto Instagram | Revi – Affittare borse di lusso

Se non vedete l’ora di prendere in prestito per qualche giorno una vera it bag, magari da abbinare ai look di Capodanno, su Rent Your Wish ci sono oltre 150 modelli di borse di lusso noleggiabili in tutta Italia, da Valentino a YSL e Bottega Veneta. Stessa cosa anche per Reent e Bag It Milano, quest’ultimo accessibile a tutti i clienti europei.

In pochi click potrete accaparrarvi la borsa dei vostri sogni: basta scegliere la borsa, i giorni di noleggio ed effettuare il pagamento. Il modello scelto vi arriverà a casa in brevissimo tempo e verrà ripresa a fine noleggio. Easy peasy!