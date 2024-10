Borsa con catena, l’accessorio di tendenza per l’autunno inverno si porta così

Come abbinare una borsa con catena? Look e consigli di stile da seguire per quest’autunno inverno 2024 – 2025…

Ideale da portare a mano o in spalla, la borsa con catena è un must di stagione e può essere sfoggiata in qualsiasi occasione. Come abbinare al meglio una borsa con catena e ottenere così look alla moda e chic?

Elegante ma senza esagerare, se hai una borsa con catena nel tuo guardaroba, tirala fuori per sfoggiare i tuoi look più belli della fredda stagione!

Borsa con catena, gli abbinamenti migliori per un perfetto look di stagione

Le borse con la catena solitamente sono piccole ed eleganti, perfette quindi da indossare su look da sera più raffinati. Da diverso tempo, però, la borsa con catena è diventata un accessorio chic da indossare anche tutto il giorno.

Piccola ma capiente al punto giusto, l’accessorio del momento dona al look un tocco di stile in più rendendolo alla moda e di classe. Da portare anche a tracolla, solitamente la catena è lunga tale da poter rendere la borsa comoda e pratica nel caso in cui si abbiano entrambe le mani occupate.

Un look molto chic da cui prendere ispirazione è pantalone a palazzo comodo, una maglia della stessa nuance e un cappotto lungo oversize dalla tonalità beige o total black. Sfoggia il tuo accessorio preferito e l’outfit finale diventerà il tuo preferito della stagione invernale!

Anche sui mini dress la borsa con la catena diventa l’accessorio a cui sembra impossibile rinunciare. Perfetta su un tubino nero, specialmente se colorata, abbinata a delle scarpe a punta con il tacco o un paio di sneakers nel caso in cui tu sia alla ricerca di un look elegante ma pratico da indossare tutto il giorno.

Se hai deciso di sfoggiare un look total denim composto da jeans a vita alta, t-shirt bianca e una giacca di jeans dalla vestibilità comoda, indossa la tua borsa con catena a tracolla così da ottenere un outfit casual dal tocco raffinato.

Le nuances da privilegiare sono molteplici, la bag con catena viene proposta in tantissime tonalità diverse, da quelle pastello al classico total black in contrasto con la nuance della catena.

Indossala anche su un look monocolore elegante come il tailleur composto da pantalone e blazer o mini gonna e giacca raffinata. La borsa con catena, quindi, è un accessorio must have dell’autunno inverno che potrai sfoggiare in tantissime occasioni diverse, a partire dai look più casual fino ad arrivare a quelli più eleganti e formali!