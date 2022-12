Come abbinare e valorizzare un vestito nero ed essere impeccabili: i consigli da seguire

Il nero è il colore per eccellenza che rappresenta l’eleganza. Sta bene in versione casual, come anche in versione raffinata e stilosa. Nel nostro guardaroba non può mai mancare almeno un abito nero che basterà accessoriarlo bene per poterlo indossare in ogni occasione.

È la scelta più facile e sicura per un outfit perfetto. Qualche accessorio o gioiello per rivitalizzare l’outfit e il gioco è fatto. Che sia giorno o sera, inverno o estate, con il giusto abbinamento il look total black non ha eguali.

Ecco come accessoriare alla perfezione un abito nero

Come abbinare e valorizzare un vestito nero ed essere impeccabili – Foto Pinterest/ vogue.com

È importante evitare di indossare un abito nero semplice, senza nessun ornamento. Il rischio è di creare un look anonimo, noioso e spento. Ecco cosa si può fare per un abito nero perfetto:

Utilizzare accessori dai toni chiari come beige o panna per uno stile casual day , come ad esempio un cardigan dai toni chiari oppure una cinturina color biscotto

come beige o panna per uno stile , come ad esempio un dai toni chiari oppure una color biscotto Per ravvivare il look si possono accostare colori sgargianti come giallo, rosso e verde. Da non sottovalutare le tonalità vibranti , come l’arancione fluo, il fucsia o il color corallo, da bilanciare sempre con accessori in tonalità neutra . Inoltre, il floral è perfetto per creare un outfit total black unico e originale

come giallo, rosso e verde. Da non sottovalutare le , come l’arancione fluo, il fucsia o il color corallo, da sempre con accessori in tonalità . Inoltre, il è perfetto per creare un outfit total black unico e originale Per un outfit grintoso ispirato agli anni ’60-’70, si può optare per lo stile animalier , intramontabile ma che richiede un pizzico di sfrontatezza per usarlo

ispirato agli anni ’60-’70, si può optare per lo stile , intramontabile ma che richiede un pizzico di sfrontatezza per usarlo Per la sera , invece, sono preferibili accessori di colore argento o brillanti che esaltano ancor di più l’eleganza dell’abito. Se quest’ultimo è già ricco di suo, un bracciale luminoso potrà bastare

, invece, sono preferibili accessori di colore o che esaltano ancor di più l’eleganza dell’abito. Se quest’ultimo è già ricco di suo, un bracciale luminoso potrà bastare Le scarpe sono l’effetto finale del look: serve prestare molta attenzione alla loro scelta che possono cambiare completamente l’effetto finale

Ultimo, ma non ultimo: il trucco. Per una serata speciale gioca con le tonalità dell’argento per creare un make up brillante.