Indossare le sneakers con la gonna è di tendenza

I consigli su come abbinare le sneakers con la gonna. Non commettere errori di stile e sfoggia look alla moda!

Indossare la gonna non significa necessariamente rinunciare alla comodità indossando scarpe con tacco o stivali poco pratici. Durante il periodo autunnale e invernale potresti voler sfoggiare la tua gonna preferita con un paio di scarpe da ginnastica di tendenza.

Come abbinare le sneakers con la gonna? Ecco alcuni consigli di stile da seguire per le prossime stagioni!

Sneakers e gonna, come abbinarle al meglio per rimanere al passo con le tendenze

Innanzitutto è importante la scelta della gonna, in base al modello selezionato per l’outfit potrai scegliere anche la scarpa da ginnastica ideale da indossare. Le sneakers non sono tutte uguali, ci sono quelle classiche total white o quelle più sportive con nuances più vivaci e particolari.

Le scarpe bianche, specialmente quelle basse, ad esempio sono uno dei modelli più ricercati degli ultimi anni. Da indossare con tubino nero, quindi con una mini gonna in total black, per un perfetto look sporty chic, oppure con una gonna plissettata per un look alla moda e pratico da sfoggiare all day long.

Anche la gonna in denim in versione lunga può essere indossata con le scarpe da ginnastica. Qui puoi privilegiare tutti i modelli che hai nel guardaroba e giocare con i colori. Scegli un crop top, una maglioncino da portare come capospalla e una borsa a mano da sfoggiare con stile!

Le gonne eleganti possono essere indossate con sneakers a tinta unita, che siano midi skirt o over l’importante è mettere in risalto l’outfit con un blazer di tendenza in versione maxi. Un look perfetto da sfoggiare tutto il giorno anche per andare in ufficio.

Sempre più di tendenza il look in stile college, la gonna con le pieghe in versione grigia sta conquistando l’armadio di tantissime ragazze e donne over 30. Nonostante sia un look un po’ sbarazzino, indossare la gonna con la camicia è diventata una tendenza a cui sembra impossibile resistere.

C’è chi privilegia stivaletti neri in stile Chelsea, chi gli anfibi e chi, invece, opta per la comodità indossando le scarpe da ginnastica. Anche in questo caso puoi decidere di creare un contrasto bianco e grigio indossando una calzatura dalla nuance chiare.

Se fino a qualche tempo fa veniva visto come un errore di stile, indossare la gonna con le sneakers ad oggi è una vera e propria tendenza a cui non dover rinunciare. Sfoggia le tue scarpe da ginnastica più belle, abbinale alla tua gonna preferita e crea un look fantastico con gli accessori del momento!