I look primaverili più belli con la camicia azzurra

Nel tuo armadio hai una camicia azzurra ma non sai come poterla abbinare al meglio? Ecco alcuni consigli di stile da seguire!

Le tendenze per questa primavera sono davvero tante e uno dei capi d’abbigliamento più gettonati in assoluto è la camicia azzurra. Elegante e raffinata, la camicia azzurra può essere indossata in qualsiasi occasione e si adatta sia ad un look casual che un look più formale.

Trovare il giusto abbinamento della camicia azzurra non è sempre così semplice, spesso ci si domanda se possa andar bene con un jeans in denim o se sia meglio indossarla con un altro tipo di pantalone. Quale gonna invece abbinare alla camicia azzurra? Quali sono i colori più consigliati dalle esperte di moda?

Ecco come abbinare la camicia azzurra per i tuoi look primaverili!

Camicia celeste, come indossarla questa primavera

Le camicie nel guardaroba primaverile non mancano mai. Se ne hai una azzurra e difficilmente riesci a indossarla perché non sai che tipo di abbinamento creare, noi di Pourfemme ti aiutiamo a trovare una soluzione. La camicia azzurra è un must di stagione, è sempre tra le tendenze della primavera e per sfoggiarla con stile basta davvero poco.

Un evergreen di stagione è indossare la camicia blu con un jeans classico, se a vita alta ancora meglio in modo da impreziosirla con una cintura sottile in vita. Per concludere il look potresti indossare una giacca biker e uno stivaletto di mezza stagione.

Un outfit a cui ispirarsi per entrare nel mood della primavera e dell’estate è senza ombra di dubbio composto da camicia azzurra e pantalone total white. Puoi scegliere il modello che più ti piace, anche gli shorts vanno più che bene, e sfoggiare questo look in diverse occasioni, dalla passeggiata in centro all’aperitivo in spiaggia con le amiche.

Per ottenere un look casual ma allo stesso tempo chic, potresti provare ad abbinare la tua camicia azzurra ad una maxi gonna nera. Indossala con un sandalo gioiello basso per un perfetto look da giorno! Per un look da ufficio più sofisticato indossala con una gonna midi a tubino, una scarpa chiusa come le sabot o ballerine di tendenza per la primavera estate 2024.

Se hai un completo primaverile monocolore sui toni scuri, puoi indossare la tua camicia azzurra senza problemi. Puoi optare sia per un pantalone a palazzo che per una mini gonna in fantasia. Se la tua camicia è over tira fuori l’artista che è in te: indossala come un abito chemisier con cintura morbida in vita e un sandaletto aperto! Se cerchi un look da sera indossa anche degli stivali alti.