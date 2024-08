Come abbinare il beige per un look perfetto, idee e consigli di stile

Come abbinare il beige? Scopri tutti i segreti per creare outfit eleganti e versatili con questo colore intramontabile e di tendenza.

Il beige è un colore neutro, meno appariscente di altre tonalità più accese e tuttavia proprio questa sua caratteristica lo rende una scelta perfetta per chi desidera creare outfit sofisticati, eleganti e moderni. Lo abbiamo visto sulle passerelle delle sfilate di molti brand, da Chloé a Max Mara, da Tory Burch a Blumarine e tanti altri, ed è uno dei colori tra le tendenze moda per l’Autunno Inverno 2024-25.

Scopriamo allora come abbinarlo nel modo giusto perché il beige, sfruttando accostamenti ton sur ton, combinazioni con colori contrastanti e l’uso degli accessori giusti, può trasformarsi in un colore incredibilmente stiloso, capace di adattarsi a diverse occasioni.

Come abbinare il beige: il fascino del ton sur ton

Uno dei modi più eleganti per indossare il beige è creare un look ton sur ton, cioè abbinando diverse sfumature dello stesso colore. Questa scelta ti permetterà di ottenere un effetto raffinato e sofisticato, ideale per occasioni formali o per un look da ufficio impeccabile. Ad esempio puoi scegliere di indossare un pantalone beige con una camicia color crema e un blazer in una tonalità leggermente più scura: il risultato sarà un insieme armonioso e pieno di stile.

Per evitare che un outfit ton sur ton risulti monotono, gioca con le texture. Mixare tessuti diversi come lana, seta, lino o cotone dona profondità e rende il look più interessante. Un esempio? Una gonna di lana beige abbinata a un top in seta nello stesso colore: il contrasto di materiali aggiunge all’ensemble un tocco di lusso.

Beige e bianco: una combinazione senza tempo

Abbinare beige e bianco è una scelta sempre vincente. Questi due colori chiari, combinati, creano un effetto luminoso e fresco. Un abito beige abbinato a una camicia bianca o a un top candido trasmette un senso di leggerezza e raffinatezza. Il bianco, inoltre, esalta la delicatezza del beige, rendendo il tuo outfit ancora più elegante.

Per aggiungere personalità al look puoi completarlo con accessori in materiali naturali, come una borsa in rafia o degli stivali in pelle marrone chiaro. Questi dettagli conferiscono un’aria di quiet luxury, perfetta per un pranzo all’aperto o una passeggiata in città.

Abbinare il beige con il nero: il contrasto che funziona

Se vuoi puntare su un abbinamento classico ma sempre di tendenza il beige abbinato al nero, come visto nella sfilata FW24 di Max Mara, è la combinazione perfetta. Il nero con la sua intensità bilancia la delicatezza del beige creando un contrasto chic e senza tempo. Questo mix è l’ideale per le occasioni dove è necessario un look sofisticato ma mai banale.

Un esempio? Una gonna beige a matita abbinata a una blusa nera è un must per un outfit che non passa inosservato. Se preferisci un pantalone nero, puoi accostarlo a un top beige per un look equilibrato e versatile. E per evitare che il tutto risulti troppo rigido, puoi giocare con accessori colorati o una borsa dal design originale.

Beige e colori vivaci per outfit raffinati

Una delle scelte più cool è abbinare il beige a colori vivaci come il rosa, come proposto da Fendi, Gucci, Tory Burch e Victoria Beckham per l’Autunno-Inverno 2024/25, l’azzurro o il verde, accostamenti ideali se ami i look femminili. Un maglione beige con una gonna rosa cipria, ad esempio, crea un outfit raffinato, perfetto per un appuntamento o una serata tra amici.

Anche qui, gli accessori fanno la differenza. Puoi scegliere scarpe in una tonalità che richiami quella del capo colorato, o una collana con dettagli dorati per aggiungere un tocco di eleganza senza appesantire l’insieme. Questo tipo di combinazione è molto versatile ed è adatta sia per il giorno che per la sera cambiando semplicemente gli accessori.

Beige e rosso: il connubio audace

Se vuoi osare un po’ di più, abbinare beige e rosso è quello che fa per te. Il beige, essendo neutro, smorza l’intensità del rosso creando un contrasto elegante ma non troppo invadente. Un cappotto cammello sopra un vestito rosso è perfetto per un’occasione speciale in cui vuoi farti notare senza esagerare.

Un altro modo interessante per abbinare questi due colori è attraverso i dettagli. Un outfit beige può essere vivacizzato con un rossetto rosso acceso, una borsa o delle scarpe rosse. Questa combinazione è perfetta se ami i look semplici ma con un tocco originale.

Quali accessori abbinare al beige

A proposito di accessori: sono sempre importanti ma quando indossi il beige sono fondamentali perché possono trasformare completamente il tuo look. Cinture, borse e scarpe in colori contrastanti come il nero, il marrone scuro o il rosso possono aggiungere personalità e definizione al tuo outfit.

Per quanto riguarda i gioielli, quelli che si sposano meglio con il beige sono in oro o oro rosa: donano luminosità e calore al look. Per quanto riguarda la scelta delle calzature, infine scarpe nude o beige allungano visivamente la gamba, mentre scarpe scure creano un contrasto netto.

Scegli l’abbinamento giusto in base all’effetto che vuoi ottenere: per un look slanciato opta per scarpe in tonalità simili al beige; per un outfit più deciso, preferisci calzature scure o colorate.