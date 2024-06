I colori più adatti per l’outfit in ufficio

Andare tutti i giorni in ufficio significa scegliere dal lunedì al venerdì un look che sia adatto al proprio ambiente di lavoro. L’ufficio potrebbe richiedere un determinato outfit, come tailleur eleganti e scarpe con il tacco, ovviamente tutto dipende dalla tipologia di ufficio in cui lavori e quanto sia formale l’ambiente che ti circonda.

Nel caso in cui il tuo ufficio non abbia particolari richieste riguardo l’outfit, puoi scegliere di tua spontanea volontà i look da indossare. Potresti avere il dubbio su come abbinare le varie nuances e soprattutto quale colore rendere protagonista dei vari outfit da ufficio. Ecco quindi una guida per scegliere i colori più adatti per l’ufficio e sfoggiare look minimal eleganti e raffinati!

Il look perfetto per l’ufficio, la scelta del colore da indossare

Capire come vestirsi in ufficio è molto semplice, basta seguire i consigli di stile e soprattutto indossare sempre ciò che ti faccia sentire a tuo agio. La scelta dei colori, così come dell’outfit, potrebbe variare anche a seconda del ruolo che si ricopre all’interno della struttura lavorativa.

Se hai dei dubbi sui colori da indossare più idonei a un determinato contesto come l’ufficio, non perdere questi preziosi consigli. Il colore che sicuramente non ti farà commettere errori in nessun contesto è il nero. Indossa un completo total black o un tubino nero e il risultato sarà un look strabiliante.

Molto bello ed elegante anche l’abbinamento del nero con il bianco, due nuances chic e raffinate da mettere in contrasto tra loro per un perfetto look da ufficio. Per spezzare il classico black and white, potresti indossare qualcosa di marrone. Un altro colore elegante e raffinato da indossare in ufficio è senza dubbio il blu in tutte le sue sfumature. Scegli un look tono su tono così da rendere il look più particolare ma allo stesso tempo elegante!

Il grigio è un altro colore molto richiesto per l’ufficio, ricorda però di spezzare con un’altra tonalità puntando a scarpe colorate e accessori più vivaci. I colori accesi e vivaci potrebbero sembrare fuori luogo, in realtà però potresti dare un tocco di luce e colore al tuo look con un accessorio di tendenza o delle scarpe all’ultima moda!

Un coordinato in lino con nuance chiare tendenti al grigio, ad esempio, è perfetto per un look estivo da ufficio.