Al tuo parrucchiere di fiducia potrai richiedere i colpi di luna, la tendenza della primavera estate per un look impeccabile

Scoprite con noi cosa sono i colpi di luna e come valorizzarli al meglio per rinnovare la propria capigliatura e donarle un look alla moda!

Per la prossima primavera estate preparatevi a chiedere al vostro hairstylist di fiducia i colpi di luna. Ma cosa sono esattamente e soprattutto come valorizzarli?

In molte sicuramente conosceranno i famosissimi colpi di sole, quelle ciocche chiare ideali per dare luce alla chioma che permettono anche di rendere il capello più chiaro.

Le meno esperte, però, si staranno chiedendo cosa sono i colpi di luna e perché sono la tendenza del momento. Scopriamolo insieme!

Colpi di luna, cosa sono e come valorizzarli

Si tratta di una tecnica che permette di creare effetti di chiaroscuro sulla chioma, utili per donare brillantezza alle capigliature un po’ spente ed opache.

I colpi di luna permettono di ottenere un effetto castano sul biondo e cioccolato sul castano. L’effetto che ne risulta è molto particolare, ma il metodo che consente di ottenere i colpi di luna non è semplicissimo da realizzare. Per questo motivo è importantissimo affidarsi a un hair stylist competente!

La tecnica è particolarmente indicata per le donne che desiderano rinnovare il loro look senza essere costrette a fare i conti continuamente con l’odiosa ricrescita. Inoltre, vi suggeriamo di ricorrere a colpi di luna sui capelli bianchi, una soluzione ottimale per nasconderli.

Il consiglio è quello di sentire il parare dell’esperto che vi suggerirà la migliore tecnica da applicare sulla vostra chioma partendo proprio dal colore naturale. Per questo motivo i colpi di luna vengono consigliati a chi ha i capelli bianchi/grigi e desidera smettere di fare il ritocco ogni mese.

Chi desidera sfoggiare un look del genere, dovrebbe optare per un hairstyle semplice ma di tendenza. Solo così potrai valorizzare i colpi di luna e mettere in risalto il tuo nuovo look.

Di quale taglio di capelli stiamo parlando? Un long bob mosso metterà in evidenza il contrasto di colori, ma chi preferisce un taglio più corto può optare per un pixie cut o un caschetto con frangia!

Per valorizzare i colpi di luna il consiglio è di evitare i capelli lisci spaghetto, altrimenti si rischia di ottenere una sfumatura poco piacevole. Un movimento, anche leggero, conferirà alla chioma un aspetto più ordinato e soprattutto più luminoso. Non vi resta che scoprire come fare i capelli mossi senza piastra! Per i tagli corti, invece, potrai sbizzarrirti con spazzola e phon e creare un effetto spettinato.