Prima di fare i colpi di sole devi sapere alcune cose, specialmente se hai una base castana

I capelli castani a volte possono apparire spenti o semplicemente il colore naturale di base sembra quasi essere diventato monotono, se desideri cambiare look senza stravolgere la tua nuance di partenza, potresti optare per una sfumatura chiara e delicata.

Stiamo parlando dei colpi di sole da fare sui capelli castani, questo tipo di trattamento effettuato sulle lunghezze può donare alla chioma luce e colore, rendendoli quindi più luminosi e vivaci.

Cosa sapere a riguardo prima di prendere questa decisione? Nonostante si tratti di un cambiamento leggero, è importante capire come poter ottenere dei colpi di sole che possano andar bene sulla propria chioma.

Colpi di sole sui capelli castani: cosa sapere prima di farli

I capelli castani solitamente possono essere ravvivati con un tonalizzante o un trattamento specifico effettuato dal parrucchiere. Dei capelli sani, morbidi e in salute risulteranno di conseguenza anche luminosi e ben idratati.

Nonostante ciò, però, un cambiamento di look senza stravolgere la chioma potrebbe riguardare proprio i colpi di sole. Se hai intenzione di farli, devi sapere che è importante capire quale sia il sottotono della tua pelle.

Non perdere la nostra guida in cui ti spieghiamo come capire e riconoscere il tuo sottotono, in questo modo potrai capire bene che tipo di effetto potrai ottenere anche basandoti sui tuoi colori.

Il consiglio sicuramente è quello di affidarsi ad un esperto del settore, quindi il proprio parrucchiere di fiducia, e ascoltare i suoi consigli. Lui saprà individuare i colpi di sole adatti alla tua chioma e al tuo incarnato rendendo così i capelli più luminosi senza stravolgere il look.

Non affidarti al fai da te, non è un trattamento facile da eseguire in casa, dovendo decolorare il capello l’uso dell’ossigeno è d’obbligo quindi è necessario sapere le giuste quantità e soprattutto capire come applicare il prodotto e soprattutto conoscere le tempistiche.

Se decidi di fare dei colpi di sole le opzioni sono molte: le castane chiare possono optare per delle ciocche biondo miele in modo da rendere più luminosa la loro capigliatura; chi ha un castano medio può optare per una schiaritura di un tono o mezzo tono che va a dare luce al viso senza stravolgere troppo il colore.

Per quanto riguarda il castano scuro possono provare dei colpi di sole sul rosso che vanno a ravvivare il colore e a dare nuova intensità e nuove sfumature.

Non ti resta che trovare i colpi di sole adatti alla tua base naturale e sfoggiare la tua chioma!