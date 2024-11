La magia del Natale con la collezione Disney Christmas da bambina di OVS

Quando si parla di moda per i più piccoli, OVS è un punto di riferimento in Italia. Il brand si distingue per le sue collezioni pratiche, colorate e sempre al passo con le tendenze. Con l’arrivo del Natale, OVS ha lanciato la collezione Disney Christmas, una linea esclusiva dedicata alle bambine, ispirata al magico mondo Disney e alla dolcezza di Minnie Mouse.

Perfetti per neonate e bambine fino ai 10 anni, questi capi sono ideali per creare outfit natalizi indimenticabili ma anche come idee regalo che faranno felici sia le piccole che i loro genitori.

Capi iconici della collezione Disney Christmas di OVS

L’abbigliamento natalizio da bambina non è mai stato così irresistibile. I classici colori rosso e bianco, simboli delle feste, dominano la collezione, regalando un’atmosfera allegra e accogliente. Dalla linea Fagottino per il corredino delle neonate (9-36 mesi) alla linea OVS Kids per bambine (3-10 anni), ogni capo riflette cura dei dettagli e qualità dei materiali, elementi distintivi del brand.

La collezione OVS Disney Christmas da bambina unisce comfort, stile e un tocco di magia grazie alle stampe e ai ricami dedicati a Minnie Mouse che rendono ogni pezzo unico.

1. Abito rosso con gonna in tulle e ricamo Minnie

L’abito rosso della collezione Disney Christmas di OVS, nelle taglie da 3 a 36 mesi, incarna lo spirito natalizio con la sua tonalità accesa e il ricamo di Minnie Baby sul petto.

La gonna in tulle glitterato aggiunge un tocco di magia, mentre il top in misto viscosa stretch garantisce comfort e vestibilità. Ideale per i primi eventi natalizi delle più piccole, questo abito è perfetto abbinato a calzamaglie bianche e scarpine in vernice.

2. Disney Christmas di OVS, l’abito con gonna in tulle e stampa Minnie

Un’alternativa dolcissima, sempre nelle taglie da 3 a 36, è l’abito combinato con top in cotone stretch e gonna in tulle. La stampa di Minnie e il cuore sul davanti aggiungono a questo capo un tocco tenerissimo, mentre la chiusura con bottoni automatici sul retro facilita la vestizione.

Questo abito delizioso è l’opzione ideale per i pranzi in famiglia ma anche per i momenti del primo Natale da immortalare sotto l’albero.

3. Abito felpa con Minnie e borsetta applicata

Per le bambine più grandi, l’abito felpa nero della collezione Disney Christmas di OVS nelle taglie 3-10 anni è una scelta trendy e comoda. Il design in misto cotone, impreziosito da una finta borsetta con zip e dettagli glitterati, è perfetto per un look casual-chic.

La stampa di Minnie con paillettes e la scritta “Minnie Mouse” lo rendono irresistibile. Abbinato a leggings e stivaletti, questo abito è l’ideale per le uscite natalizie.

4. Abito felpa rosso con Minnie e borsetta applicata

In una variante rosso brillante, questo abito felpa riprende lo stesso concept con una finta borsetta a forma di stella decorata con paillettes.

La stampa di Minnie e i dettagli foil sulla tracolla lo rendono perfetto per creare un look natalizio allegro. Aggiungi un paio di collant scintillanti e stivali imbottiti per un outfit comodo e festoso.

5. T-shirt a collo alto con stampa Minnie

Per chi ama i capi semplici ma di grande effetto, questa T-shirt rossa a collo alto nelle taglie 3-10 anni è un must-have per le feste.

La stampa natalizia di Minnie, arricchita da strass e glitter, e dalla scritta “Dear Santa”, la rende perfetta per essere indossata sotto un cardigan o un gilet imbottito. Abbinata ad un paio di pantaloni in velluto o jeans skinny, è l’opzione ideale per le giornate di festa a scuola o con gli amici.

6. Jogging set in cotone bio con stampa Minnie

Pensato per le più piccole, questo completo bianco e nero in cotone biologico della collezione Disney Christmas di OVS nelle taglie 3-36 mesi garantisce morbidezza e comfort.

Il top con scollo rotondo e stampa Minnie è abbinato a leggings elasticizzati per consentire libertà di movimento. È perfetto per le giornate in casa, quando si vogliono unire comodità e stile natalizio.

7. Felpa con cappuccio stampa Minnie con paillettes

La felpa con cappuccio grigio chiaro melange nelle taglie 3-10 anni è un capo pratico, ideale da indossare nelle giornate invernali.

La stampa di Minnie e i cuori decorati con paillettes aggiungono un tocco brillante, mentre il tessuto French Terry assicura calore. Da indossare con un paio di jeans e di sneakers, per un look pratico e alla moda.

8. Pullover con disegno Minnie e Paperina

Il pullover rosa della collezione Disney Christmas di OVS in maglia nelle taglie 3-10 anni è un capo che unisce dolcezza e stile.

Il disegno jacquard di Minnie e Paperina, arricchito da ricami in lurex e fiocchi di neve, lo rende perfetto per le feste. Da abbinare a gonne in tulle o pantaloni eleganti per un outfit raffinato e accogliente.

9. Set berretto e muffole con ricamo Minnie

Per proteggere le più piccole dal freddo con stile, questo set in maglia rosa polveroso è una scelta deliziosa ed è anche un’ottima idea per un regalo di Natale.

Il berretto con doppio pon pon in eco pelliccia e le muffole con cordino sono pratici e teneri. Il ricamo di Minnie completa il design.

10. Berretto aviatore con pon pon

Chiudiamo la nostra selezione di alcuni dei capi più belli della collezione Disney Christmas di OVS con il berretto aviatore con pon pon e patch Minnie Nero, pensato per le bambine più grandi.

Il modello in maglia, con fodera in eco pelliccia e patch di Minnie, unisce calore e originalità. Perfetto con un piumino e stivali imbottiti per le passeggiate invernali.

Idee regalo pratiche e alla moda

La collezione Disney Christmas di OVS è pensata per portare la magia del Natale negli armadi delle più piccole. I capi, comodi e di qualità, sono ideali non solo per celebrare le feste, ma anche come idee per un dono natalizio. Scegliere un abito in tulle o un set berretto e muffole significa regalare stile e funzionalità, perfetti per affrontare l’inverno con il sorriso. Questa collezione è un invito a vivere le feste in modo magico, con l’allegria di Minnie Mouse che accompagna ogni momento speciale.