Vestiti di Carnevale, costume e trucco da Minnie fai da te

Uno dei personaggi femminili più famosi e facili da ricreare è quello di Minnie: potreste vestire i suoi panni, dando vita a uno dei costumi di Carnevale fai da te per adulti fai da te più originali ed economici. Il costume di Minnie fai da te richiede pochi materiali. Inoltre, si presta sia per un adulto che per una bambina!



Se siete in cerca di un vestito di Carnevale last minute per adulti e volete realizzarne uno con il fai da te senza spendere troppo, non dovrete far altro che seguire i nostri consigli e otterrete un costume di Carnevale da sfoggiare il giorno della festa.

Scopri tutto l’occorrente per il travestimento, come prepararlo e i migliori suggerimenti da seguire per una perfetta riuscita!

Vestito di Minnie fai da te: l’abbigliamento

Cucire dei costumi di Carnevale fai da te è un’operazione che richiede manualità, tanta fantasia e anche un po’ di pazienza; senza alcun dubbio, però, il risultato sarà per voi motivo di vanto!

costume Minnie fai da te | Foto Pinterest

Il fai da te vi permetterà, inoltre, di risparmiare notevolmente e di affinare le vostre abilità creative.

Il look di Minnie Mouse, personaggio della Walt Disney, è da sempre apprezzato da donne e ragazze ed è uno dei più semplici da ricreare.

Come realizzare il vestito da Minnie per Carnevale, dunque?

Materiale da acquistare

Per ottenere un risultato degno delle maschere di Carnevale in vendita, dovrete ricreare in tutto e per tutto il suo aspetto:

1 cerchietto con orecchie e fiocco;

1 maglia, dolcevita, top o camicetta nera;

1 gonna rossa a pois bianchi;

1 paio di guanti bianchi;

1 paio di collant neri;

1 paio di scarpe nere o gialle con i tacchi o ballerine;

1 collana di perle.

Dovrete ricreare le orecchie da Minnie e mettere insieme tutti gli indumenti che rispecchino il suo stile.

Vestito da Minnie fai da te: il vestito

Per realizzare uno dei vestiti di Carnevale per adulti più belli, dovrete reperire alcuni materiali che vi permetteranno di mettervi al lavoro. Ecco l’occorrente per creare il vestito di Carnevale da Minnie:

Feltro rosso;

Feltro bianco;

Velcro autoadesivo;

Ago e filo rosso;

Compasso;

Forbici;

Pistola per colla a caldo;

1 maglia, top o camicetta nera.

Ecco come procedere per la creazione del vestito da Minnie per adulto:

Prendete le vostre misure per la realizzazione della gonna, utilizzando il feltro rosso direttamente sul corpo; Praticate dei piccoli tagli all’estremità inferiore della gonna, distanziandoli di 5 centimetri circa, così da creare movimento; Con il compasso, realizzate tanti cerchi sul feltro bianco; Ritagliate i cerchi in questione; Applicateli con la colla a caldo sul feltro rosso, nella parte che sarà quella esterna della gonna; Posizionate il velcro sulla gonna, con la colla a caldo; Fate asciugare.

Gonna rossa di tulle per Minnie

costume Minnie fai da te | Foto Pinterest

In alternativa, potreste realizzare una gonna rossa in tulle, con i seguenti materiali:

9 metri di tulle rosso;

2 metri di elastico largo nero;

Spilli.

Dopo aver preso le misure della vita e dalla vita in giù fino ad altezza desiderata, il lavoro dovrà essere eseguito come segue:

Tagliate le varie strisce da unire per formare la gonna; L’elastico dovrà avere un’altezza di circa 1,30 centimetri, mentre la lunghezza dovrà essere di 10 centimetri più corta della misura della vita; Unite le estremità dell’elastico con la macchina da cucire; Passate i punti almeno 2-3 volte; Provate l’elastico per vedere se stringe eccessivamente o meno; Applicate l’elastico al tulle, cucendo le due estremità nel punto che si trova appena sotto l’elastico; Ripetete il lavoro per tutte le strisce, terminando la circonferenza dell’elastico.

Quando prenderete le misure per la gonna, ricordate che dovrà avere un’estremità che si sovrappone all’altra. Sopra alla gonna potete indossare una semplice maglietta nera, un dolcevita, o una camicia nera, scegliendo ciò che già avete nel vostro armadio.



Le caratteristiche principali del vestito da Minnie sono i colori: nero e rosso, con i classici pois bianchi; motivo per cui, potrete sbizzarrire la fantasia e indossare una semplice gonna o dei pantaloni rossi, oppure invertire i colori della parte superiore e inferiore del costume da Minnie.

Vestito da Minnie fai da te: gli accessori

Questo è uno di quei costumi di Carnevale per adulti che necessitano, ovviamente, di accessori specifici per poter completare il look del personaggio al quale si ispirano.

Per un vestito da Minnie fai da te che si rispetti, non dovranno mancare le orecchie con fiocco da mettere sulla testa.

Come creare le orecchie da Minnie

costume Minnie fai da te | Foto Pinterest

Per realizzare un cerchietto fai da te con orecchie da topolina, vi serviranno:

Feltro nero;

Polistirolo espanso;

Forbici;

Fascia per capelli;

Pistola a colla calda;

Compasso.

Ecco come procedere per perfezionare uno dei costumi di Carnevale femminili più simpatici:

Tagliate una striscia di feltro nero larga almeno 4 centimetri e di una lunghezza di circa 5 centimetri più lunga della fascia; Tracciate due cerchi di polistirolo, usando un compasso; Applicate una striscia di feltro nero sulla fascia, usando la colla a caldo; Ritagliate i cerchi di polistirolo; Applicate il feltro nero su di essi con la colla a caldo; Sempre con la colla a caldo, applicate i cerchi alla fascia, mantenendo una distanza di circa 2-5 centimetri tra i due; Premete per fissare bene; Fate asciugare.

Realizzare il fiocco: come?

Per realizzare il fiocco di Minnie, invece, vi serviranno:

Nastro rosso a pois bianchi da 4 centimetri;

Nastro rosso da 1 centimetro;

Pistola a colla calda .

Per la creazione della vostra maschera di Carnevale, vediamo come procedere:

Create un cerchio con il nastro più ampio; Piegate i bordi del nastro più grande su se stessi, così da sovrapporli; Incollate i bordi con la colla calda; Stringete il fiocco al centro; Piegatelo a metà, appiattendolo; Tenete il cerchio, così che i lati del nastro si trovino tra indice e pollice, per fare pressione al centro; Fissate applicando una goccia di colla calda sul centro dell’esterno del fiocco, quando dovrà essere chiuso; Attaccate il nastro alla fascia, avvolgendo la striscia più piccola di nastro intorno al fiocco e alla fascia per tenere a posto il fiocco; Incollate la fine del nastro più piccolo alla parte interna della fascia, tra le due orecchie; Mettete il fiocco di fronte alla fascia; Avvolgete il nastro più piccolo attorno alla parte superiore della fascia e sopra il fiocco; Incollate la parte libera, mettendo la colla sul bordo attaccato alla parte interna della fascia.

Naturalmente, quando lavorate, assicuratevi che il lato con i pois resti all’esterno. Se doveste avere difficoltà nella creazione di questo accessorio, su Amazon, potrete trovare una valida alternativa.

Non dimenticate di aggiungere al vostro look un paio di collant neri, guanti bianchi, un paio di scarpe nere o gialle con i tacchi o delle ballerine e una collana di perle.

Vestito da Minnie fai da te: il trucco

costume Minnie fai da te | Foto Pinterest

Quando si parla di costumi di Carnevale, è importante pensare anche al trucco da Topolina, un make-up non difficilissimo da realizzare.

Come truccarsi da Minnie, quindi? Vi serviranno:

Matita;

Mascara;

Eyeliner;

Ombretto grigio;

Lucidalabbra rosa o rosso.

Ecco come procedere con il trucco da Minnie:

Disegnate il naso, con una matita nera, colorando la punta del naso ;

; con una matita bianca create una piccola ombra, un dettaglio che renderà molto più realistico il vostro make up da topolina;

Usate del mascara nero per mettere in evidenza le ciglia e, se volete, applicate un paio di lunghe ciglia finte, esattamente come quelle di Minnie;

Applicate un ombretto grigio sopra le palpebre;

Ridefinite con dell’eyeliner nero;

Mettete un bel rosso sulle labbra.

Et voilà… avrete realizzato uno dei costumi di Carnevale economici più originali e apprezzati da sempre.