Vestiti di Carnevale fai da te 2023: idee da copiare

Per stupire amici e parenti con un look in maschera originale, insolito e creativo, dovreste privilegiare i vestiti di Carnevale fai da te. Avete un vero e proprio imbarazzo della scelta: dal travestimento completo, dalla testa ai piedi, fino alla sola maschera per dare un semplice tocco all’outfit di Carnevale, di idee ne abbiamo raccolte a volontà.

Ma come realizzare un costume originale anche all’ultimo minuto? Tutto è possibile, occorre solo tanta fantasia…

Vestiti di Carnevale originali e facili fai da te per adulti

Per mascherarvi non occorrono grandi abilità nel cucire, potreste anche semplicemente acquistare (spendendo pochissimo) delle maschere tutte colorate oppure optare per dei semplici materiali e realizzare, quindi, le migliori maschere del momento per Carnevale!

Cappuccetto rosso

vestiti di carnevale fai da te | Foto Pinterest

Un classico amato da grandi e bambini, è uno dei vestiti fai da te più facili da realizzare. Procuratevi un mantello rosso per interpretare uno dei personaggi più amati di sempre: Cappuccetto Rosso! Con un po’ di fantasia potreste ottenere un personaggio fuori dagli schemi e più moderno.

Cappellaio matto

vestiti di carnevale fai da te | Foto Freepik

Un cappello nero, decorato con del nastro, un make up colorato e un grande papillon: ecco che con poco materiale tirerete fuori una maschera di Carnevale super d’effetto! Stiamo parlando del Cappellaio Matto, perché non provare?! Basta davvero poco per ottenere un costume fai da te originale.

Mercoledì Addams

vestiti di carnevale fai da te | Foto Pinterest

La moda del momento vede adulti e bambini travestirsi da Mercoledì Addams. Realizzare il costume è semplicissimo: due trecce, un vestito total black, calze e stivali neri. Osate con un make up dark e il gioco è fatto!

Supereroe

vestiti di carnevale fai da te | Foto Freepik

Desiderate travestirvi da supereroe ma non avete un costume vero e proprio? Niente paura, procuratevi una maglia blu, un mantello rosso (o una vecchia maglia da strappare) e un pantalone rosso. Concludete il vestito fai a te con una maschera da realizzare anche con un cartoncino in men che non si dica!

Belle

vestiti di carnevale fai da te | Foto Pinterest

Dolce, elegante e raffinata: con Belle del film La Bella e la Bestia non passerete di certo inosservate. Se avete un vestito tendente all’azzurro decoratelo con un grembiule bianco e concludete l’outfit con una scarpa elegante. Anche le ballerine vanno benissimo! Non dimenticatevi di prendere almeno un paio di libri: Belle ama leggere!

Vestiti di Carnevale fai da te per bambini (senza cucire)

I vestiti di Carnevale per bambini possono essere realizzati anche con il fai da te. Con poco materiale e il giusto tempo è possibile ottenere dei risultati coi fiocchi! Di seguito alcune idee da cui trarre ispirazione…

Fatina

foto Shutterstock

Il truccabimbi in occasioni come queste torna sempre molto utile: truccate il volto della bimba come la foto qui sopra e procuratevi delle finte ali. Fatele indossare il suo vestito preferito, quindi colorato, e il gioco è fatto! Ecco una dolce fatina di Carnevale.

Cowboy

vestiti di carnevale fai da te \ foto Shutterstock

Un cappello di carta da cowboy realizzato con del cartoncino e decorato a piacere, dei baffi realizzati sempre con un cartoncino nero e un bastoncino lungo di legno: ecco come diventare un cowboy a tutti gli effetti!

Pirata

vestiti di carnevale fai da te \ foto Shutterstock

Procuratevi una maglia a strisce, un gilet total black e una cintura da mettere come un vero pirata. Con un cartoncino, inoltre, potreste disegnare e ritagliare il cappello e posizionarlo sulla testa con l’aiuto di un elastico. Un finto fucile e… ecco qua un pirata pronto a salpare!

Hawaiana

vestiti di carnevale fai da te foto Shutterstock

Un costume colorato e semplice da preparare: una gonna colorata, una t-shirt bianca e una parrucca multicolor. Non dimenticate di unire all’outfit un tamburello per rendere il costume da hawaiana ancora più completo!

Dinosauro

vestiti di carnevale fai da te | foto Shutterstock

Le scatole di cartone, specialmente se grandi, possono tornare utili per la realizzazione di maschere di Carnevale fai da te. Proprio come il costume qui nella foto: un dinosauro perfetto sia per i maschietti che per le femminucce. Dipingete con una tempera verde entrambi gli scatoloni; uno dei due deve essere ritagliato a zig zag per poter formare la bocca dell’animale. Con un cartone a parte, invece, realizzate la coda che andrete poi a unire allo scatolone chiuso ed è fatta!

Capitan American

vestiti di carnevale fai da te | foto Shutterstock

I bambini, specialmente i maschietti, desiderano tanto diventare dei supereroi a Carnevale. Con una semplice t-shirt rossa e un mantello blu, potrete realizzare il costume di Capitan American! Per decorare la maglia, ritagliate una stella su un cartoncino bianco e con l’aiuto di una pinzatrice unitela alla t-shirt.

Maschera Carnevale: costume low cost fai da te

vestiti di carnevale fai da te \ foto Shutterstock

Mettete da parte i costumi interi e provate a realizzare una maschera fai da te: una soluzione colorata, originale e adatta sia ai grandi che ai bambini! ll materiale necessario prevede: dei fogli di cartoncino del colore che preferite, forbici, colla stick e decorazioni varie. Si inizia ritagliando il cartoncino fino a ottenere la sagoma.

A questo punto, lasciandosi guidare dalla fantasia e dalla voglia di colore, basta incollare sulla base di cartoncino le decorazioni che più preferite, come brillantini, strass o altro materiale, anche quello che avete a disposizione in casa. Per i bambini potreste lasciarvi ispirare dagli animali e realizzare una maschera dell’animale scelto!

vestiti di carnevale fai da te \ foto Shutterstock

Costumi di Carnevale last minute

Con la giusta dose di creatività si può creare un travestimento da pirata al femminile: procuratevi dei pantaloni neri aderenti, un paio di stivali total black, una cintura nera, una camicia bianca (se con le maniche a sbuffo, ancora meglio!) e un gilet nero. Con gli accessori andrete a personalizzare ancora di più il vostro costume di Carnevale. Quindi, con un elastico nero e del feltro andate a realizzare la benda per coprire un occhio.

vestiti di carnevale fai da te | Foto Pinterest

Con lo stesso procedimento potreste realizzare altri vestiti di Carnevale, il fai da te non ha limiti se non quelli imposti dalla fantasia. Potreste trasformarvi in una tenera farfalla per un giorno con una semplice salopette, oppure in strega con un abito lungo nero e un cappello a punta. Saranno sempre make up e accessori che giocheranno un ruolo importante per la riuscita del costume!

vestiti di carnevale fai da te \ foto Shutterstock

vestiti di carnevale fai da te | Foto Pinterest

Un’idea last minute che si presta sempre a grandi e bambini: le patatine del McDonald!

vestiti di carnevale fai da te | Foto Pinterest

Un costume di Carnevale divertente e anche facile e veloce da realizzare. Disegnate con una tempera gialla una M su una t-shirt rossa, con dei cartoncini gialli realizzate le patatine che andrete ad unire ad un cerchietto nero con l’aiuto della colla a caldo e il costume è pronto!