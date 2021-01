State cercando idee fai da te riguardanti dei vestiti di Carnevale originali per adulti? Siete stufi dei soliti Arlecchino e Pulcinella? Sono diverse le idee da poter mettere in pratica per dar vita a maschere inedite e per creare travestimenti davvero imprevisti ad alto tasso di fantasia e immaginazione. Per stare alla larga dai soliti noiosi costumi di Carnevale, sempre troppo uguali e monotoni, per distinguersi e spiccare in mezzo alla folla dei soliti travestimenti, meglio puntare sulle idee fai da te più innovative.

Vestiti di Carnevale economici e originali per adulti

Sono tante le idee a cui ispirarsi per la realizzazione di un vestito di Carnevale last minuto ed economico. Dal tablet realizzato con una scatola di cartone alla supereroina preferita in versione sexy e ribelle, scopriamo come realizzare i vestiti di Carnevale per adulti in pochi semplici passi.

Vestito di Carnevale tecnologico

Per chi vuole mascherarsi stando davvero al passo con i tempi, perché non scegliere di indossare un costume che riproduca uno degli accessori tecnologici più famosi? Che sia un tablet o un pc portatile, oppure uno smartphone, non importa: tutto è concesso. Bell’idea, ma impossibile da concretizzare? Non proprio, in quanto si tratta di scelte economiche e facili da realizzare: vi basterà, infatti, armarvi di una scatola di cartone piuttosto grande, di pennarelli e colori, adesivi e gommapiuma e, con la giusta dose di creatività, il costume a tema hi-tech sarà davvero un gioco da ragazzi.

La scatola di cartone – se non se ne trova una abbastanza grande, se ne possono unire due – andrà indossata come un vero e proprio travestimento, con l’aiuto di lacci e nastri adesivi; per decorarla, si può ricreare il disegno dell’oggetto hi-tech scelto con i cartoncini colorati e rifinire il tutto con i pennarelli o con le immagini di icone e dettagli scaricati da Internet e stampati a colori; infine, per dare un effetto 3D al tutto, potrete completare con dettagli in rilievo realizzati con la gommapiuma rivestita di cartoncino.

Costume di Carnevale da frutta

I vestiti da frutta sono i più gettonati durante il periodo di Carnevale. Sono facili da realizzare ma anche molto semplici da trovare in commercio. Quindi, se non avete tempo per crearne uno, niente paura: li troverete sicuramente con molta facilità!

Se avete tempo e materiale a disposizione, potreste realizzare dei frutti o dei piatti reperibili in cucina: molto creativo, ad esempio, è il grappolo d’uva da realizzare con una tutina colorata e palloncini gonfiabili da fissare sul tessuto con ago e filo o con la pinzatrice. Oppure, con gommapiuma, colori e tessuti, potreste creare costumi da frutta e verdura, ma anche da piatti veri e propri: una mela, per esempio, da creare con la gommapiuma per fare volume, il tessuto rosso e verde – rispettivamente, per buccia e picciolo.

Costume di Carnevale ispirato alle supereroine

Sono, poi, tante le idee da poter mettere in pratica per la realizzazione di costumi di Carnevale più peperini: potreste, infatti, scegliere una supereroina da voi preferita o un personaggio a vostra scelta e trasformarlo in versione sexy.

Costume di Carnevale sensuale

L’infermiera in versione sexy è considerato un classico dei costumi da donna di Carnevale, che è possibile indossare anche con un po’ di ironia, oltre che con un tocco di malizia: si tratta di un costume facile da creare con una gonna bianca, una camicia bianca, collant bianchi, scarpe bianche o rosse, nastro adesivo rosso e cartoncino bianco per realizzare la crestina a tema. Seguendo lo stesso schema e dando libero sfogo alla propria fantasia, è possibile realizzare molti altri costumi sexy: quello di Marilyn Monroe, di Jessica Rabbit, e molti altri ancora.

Vestito burlesque per Carnevale fatto in casa

Il costume di Carnevale a tema burlesque è tra i più sexy, ben lontano dalle classiche maschere veneziane a cui siamo abituati. Se state cercando delle idee per Carnevale e dei costumi economici da realizzare facilmente, ma che lascino tutti a bocca aperta, questa potrebbe essere la soluzione migliore.

Per creare un vestito di Carnevale a tema burlesque servono:

1 corsetto;

1 gonna;

1 paio di calze a rete o autoreggenti;

1 paio di scarpe con tacchi;

Biancheria intima sexy;

1 paio di guanti lunghi.

Per confezionare un abbigliamento burlesque sexy e personalizzato, potreste utilizzare del tessuto a vostra scelta, del colore che preferite – possibilmente, nero o rosso – e delle paillette decorative che siano in tinta con l’abito.

Per quanto riguarda la gonna, potete utilizzarne una semplice che arrivi sopra al ginocchio da personalizzare – con ago e filo – aggiungendo i vari strati di tulle: ciò che è certo è che le gambe dovranno vedersi! Se volete realizzarla da sole, vi servirà il seguente materiale:

9 metri di tulle del colore che preferite;

2 metri di elastico largo;

1 metro;

Spilli.

I materiali potrete reperirli facilmente presso una merceria o in alcuni negozi specializzati. Il procedimento sarà il seguente:

Prendete, con un metro flessibile, le misure della vostra vita, inclusa la lunghezza di cui dovrà essere la gonna; Una volta fatto ciò, preparate l’elastico che dovrà avere un’altezza di circa 1,30 centimetri e una lunghezza di 10 centimetri più corta rispetto alla misura della vita; Unite le estremità dell’elastico con la macchina da cucire, prestando attenzione alla chiusura e, dunque, passando i punti almeno 2-3 volte per renderli abbastanza saldi; Una volta ottenuto il cerchio con l’elastico, provatelo per verificare che non stringa eccessivamente o che non sia troppo largo; Applicate l’elastico al tulle, cucendo le due estremità con la macchina da cucire, nel punto appena sotto l’elastico; Ripetete la stessa operazione per tutte le strisce, terminando la circonferenza dell’elastico.

In linea di massima se, ad esempio, avrete deciso di realizzare un tulle lungo 40 centimetri, allora, la stoffa da tagliare dovrà essere di 85 centimetri di lunghezza e 8 centimetri di larghezza. Così, otterrete la gonna ideale per i vostri costumi di Carnevale burlesque.

Per essere completo, un vestito burlesque deve essere indossato insieme ad un paio di collant nude o nere velate, che abbiano una riga cucita sul retro o, se volete puntare su qualcosa di ancor più sexy, optate per delle calze a rete o delle autoreggenti. Infine, non possono mancare dei lunghi e delle scarpe con tacco, preferibilmente nere, così da completare al meglio il look burlesque.

Costumi di Carnevale per coppie

Infine, perché non travestirsi in coppia? Ci sono tante coppie famose da cui poter trarre ispirazione per realizzare maschere e travestimenti divertenti per due: basti pensare a classici eroi come Batman e Robin, la Bella e la Bestia, oppure all’Uomo Ragno e alla Donna Ragno, a Braccio di Ferro e a Olivia, così come a Roger e Jessica Rabbit, solo per citarne alcuni. In questo articolo, troverete molte idee sui costumi di Carnevale per coppie da non lasciarsi sfuggire!