Addio al codice a barre: come camuffarlo e avere labbra lisce e sensuali

Addio rughe verticali attorno alla bocca: i trucchi per camuffare il codice a barre e i trattamenti per avere labbra perfette.

Le rughe verticali attorno alla bocca, comunemente chiamate “codice a barre”, sono un inestetismo che affligge molte persone, soprattutto con l’avanzare dell’età. Queste linee che si formano intorno alle labbra sono il risultato di una combinazione di fattori, tra cui l’esposizione prolungata ai raggi UV, le ripetute contrazioni muscolari durante le espressioni facciali, la perdita di elasticità cutanea e la disidratazione.

Anche se non è possibile arrestare completamente il processo di invecchiamento, si può però rallentare la comparsa e l’accentuazione del codice a barre attorno alle labbra adottando alcune semplici ma efficaci precauzioni che vedremo in questo articolo. Intanto però scopriamo alcuni trucchi per camuffare l’antiestetico codice a barre con il make-up.

Come camuffare il codice a barre sulle labbra: il trucco come alleato

Il make-up può essere un ottimo alleato per camuffare le rughe verticali attorno alla bocca e regalare alle labbra un aspetto più giovane e pieno. Quando ti trucchi usa un primer labbra. Crea una base liscia e omogenea, attenuando le piccole imperfezioni e preparando le labbra all’applicazione del rossetto.

Applica poi direttamente sulle rughe un correttore illuminante o di una tonalità leggermente più chiara del fondotinta per aiutare a minimizzare la visibilità del codice a barre. Un prodotto leggero e coprente come un fondotinta o una BB cream applicato sulle labbra uniforma il colore e crea una base perfetta per il rossetto.

A questo punto usa una matita labbra per delineare il contorno della bocca scegliendo una matita della stessa tonalità del rossetto o leggermente più chiara. Evita linee troppo marcate che potrebbero enfatizzare le rughe.

Applica poi un rossetto dalla texture cremosa e idratante, che non secchi le labbra e non si depositi nelle rughe. No ai rossetti matte, che possono accentuare le imperfezioni. Infine applica un tocco di illuminante al centro del labbro superiore: dona volume e luminosità, distogliendo l’attenzione dalle rughe.

Cos’è il codice a barre e perché si forma

La comparsa del codice a barre è legata a diversi fattori, che agiscono in sinergia e nel tempo. La principale naturalmente è l’invecchiamento cutaneo. Con l’avanzare dell’età, la pelle perde la sua elasticità e compattezza. Il collagene e l’elastina, le proteine responsabili della tonicità cutanea, diminuiscono, rendendo la pelle più sottile e soggetta alla formazione di rughe.

Attenzione quando ti esponi al sole: i raggi ultravioletti sono tra i principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo. L’esposizione prolungata al sole senza adeguata protezione accelera la formazione di rughe e macchie cutanee. Un altro elemento che favorisce l’insorgenza del codice a barre sono le espressioni facciali. Ogni volta che sorridiamo, parliamo o mangiamo, i muscoli del viso si contraggono, creando delle pieghe sulla pelle. Con il passare del tempo, queste pieghe si trasformano in rughe permanenti.

Anche lo stile di vita conta: il fumo di sigaretta contiene sostanze tossiche che danneggiano le fibre di collagene ed elastina. Il fumo accelera l’invecchiamento cutaneo e favorisce la formazione del codice a barre attorno alle labbra.

In sostanza, il codice a barre è il risultato di un complesso intreccio di fattori interni ed esterni. L’invecchiamento naturale, lo stile di vita, l’esposizione ambientale e la genetica concorrono tutti alla formazione di queste fastidiose rughe.

Prevenire il codice a barre, i tuoi alleati

Prevenire è sempre meglio che curare! Ecco alcuni consigli per mantenere le tue labbra giovani e lisce.

Idratazione: bevi molta acqua e utilizza regolarmente un balsamo labbra nutriente.

bevi molta acqua e utilizza regolarmente un balsamo labbra nutriente. Protezione solare: applica un balsamo labbra con SPF 30 o superiore ogni volta che ti esponi al sole.

applica un balsamo labbra con SPF 30 o superiore ogni volta che ti esponi al sole. Detersione delicata: evita prodotti aggressivi che possano irritare la pelle.

evita prodotti aggressivi che possano irritare la pelle. Ginnastica facciale: prova i benefici dello yoga per il viso, che attiva i muscoli e previene l’invecchiamento precoce.

prova i benefici dello yoga per il viso, che attiva i muscoli e previene l’invecchiamento precoce. Alimentazione sana : una dieta ricca di frutta, verdura e antiossidanti aiuta a mantenere la pelle elastica.

: una dieta ricca di frutta, verdura e antiossidanti aiuta a mantenere la pelle elastica. Dormire a sufficienza: il sonno è fondamentale per la rigenerazione cellulare.

il sonno è fondamentale per la rigenerazione cellulare. Evitare abitudini dannose: fumare ed esporre le labbra a sbalzi termici secca la pelle e favorisce la formazione di rughe.

I trattamenti estetici per risultati duraturi

Quando il make-up non è sufficiente, è possibile ricorrere a trattamenti estetici specifici per ridurre la profondità delle rughe e migliorare l’aspetto delle labbra. Tra i più diffusi troviamo il filler a base di acido ialuronico che riempie le rughe dall’interno, ripristinando il volume perduto e donando alle labbra un aspetto più giovane e pieno.

Il botox invece riduce l’attività dei muscoli mimici, attenuando le rughe dinamiche e prevenendone la formazione di nuove. È utile sottoporsi anche ad un peeling chimico di tanto in tanto. Questo trattamento esfolia la pelle, rimuove le cellule morte e stimola la produzione di collagene.

Tra i trattamenti estetici per trattare il contorno labbra e ridurre il codice a barre ci sono anche il laser frazionato, che stimola la rigenerazione cellulare e la produzione di nuovo collagene, migliorando la texture e l’elasticità della pelle e la radiofrequenza, che stimolando la produzione di collagene e elastina migliora la compattezza e l’elasticità della pelle.

Insomma, il codice a barre può essere un inestetismo fastidioso ma grazie ai numerosi trattamenti disponibili possiamo ridurne la visibilità e migliorare l’aspetto delle labbra. Combinando una corretta skincare, l’utilizzo di prodotti cosmetici specifici e, se necessario, trattamenti estetici, è possibile ritrovare un sorriso più giovane e radioso.