Yoga per il viso, scopri tutti i benefici e gli esercizi da fare ogni giorno

Perchè il face yoga è così importante per la cura della propria pelle del viso? Scopri i benefici e gli esercizi da fare a casa!

Uno stile di vita sano e una corretta skincare quotidiana ti permette di mantenere la pelle giovane, luminosa e in salute. L’invecchiamento cutaneo è un processo naturale che non si può evitare, con alcune accortezze però è possibile prevenirlo e soprattutto evitare grosse problematiche con l’avanzare dell’età.

Oltre a rimediare dei prodotti adatti al proprio tipo di pelle e scelti anche in base alla propria età, è doveroso mettere in pratica alcuni consigli degli esperti. Tra questi non bisognerebbe assolutamente sottovalutare l’importanza dello yoga per il viso.

I benefici e gli esercizi da fare in casa

Il face yoga sta prendendo sempre più piede nel mondo beauty, viene consigliato per tonificare il viso e sopratutto per avere un aspetto più giovane e riposato. In che modo potrebbe fare la differenza?

Sembrerebbe essere stato ideato dalla maestra giapponese Fumiko Takatsu, il metodo è stato brevettato nel 2006, quindi è anche abbastanza recente, ed è ispirato proprio ai principi dello Yoga.

Qual è suo obiettivo? Grazie agli esercizi eseguiti con costanza sul viso, hai la possibilità di attivare i muscoli facciali e soprattutto di andare incontro a dei benefici mai visti prima. Con la pratica dello yoga face migliori la circolazione sanguigna, utilissima per prevenire l’invecchiamento precoce, aiuti a migliorare la simmetria del viso e tonifichi i muscoli della zona interessata.

Inoltre, è anche utile per donare lucentezza alla pelle del viso e per ridurre e soprattutto prevenire i segni dell’invecchiamento cutaneo, ovvero le rughe, le occhiaie e le cosiddette zampe di gallina. Allevia le tensioni, quindi il viso appare più disteso, fresco e giovanile.

L’esperta di yoga ha consigliato di praticare questa disciplina sul viso almeno 10 minuti al giorno, solo con la costanza è possibile raggiungere i vari obiettivi. Cosa fare? Innanzitutto come per ogni attività muscolare è fondamentale riscaldare i muscoli. Quindi, posizionati di fronte ad uno specchio e inizia a spalancare gli occhi, a sorridere e a ruotare la testa prima da un lato poi dall’altro.

Esercizi dello yoga face

A questo punto puoi iniziare con i vari esercizi, oltre al massaggio al viso è importante eseguire alcuni passaggi. Per le rughe alla fronte dovrai corrugare la zona per almeno 10 secondi, per poi spalancare gli occhi così da stendere la pelle. Bisogna ripete l’operazione almeno 10 volte.

Per quanto riguarda le zampe di gallina bisogna posizionare l’indice sotto le sopracciglia, il pollice sullo zigomo e creare trazione in modo da aprire gli occhi. Crea opposizione con la forza delle dita e continua così per altre 10 volte.

Per gli zigomi dovrai ispirare e gonfiare le guance, cercando di mantenere le varie posizioni per qualche secondo. A questo punto dovrai ingoiare l’aria e ripete l’operazione per altre 20 volte.