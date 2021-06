Il massaggio viso è un trattamento ricco di benefici per la pelle e può essere effettuato sia in un centro beauty sia seguendo i passaggi per il fai da te. Per un volto rilassato e dall’aspetto migliore, vi suggeriamo di provare questa tipologia di massaggio per ottenere dei risultati formidabili. L’auto-massaggio è sempre più diffuso tra le beauty influencer che amano prendersi cura di se stesse e della loro cute. Oltre ad essere un momento di relax, il massaggio facciale permette di contrastare le rughe. Andiamo, quindi, alla scoperta dei benefici del massaggio viso e degli step da seguire!

I benefici del massaggio al viso

Uno dei motivi più importanti per cui dovreste eseguire anche voi un massaggio facciale è il seguente: grazie agli step seguiti correttamente, è possibile riattivare la micro-circolazione dei tessuti e dare, quindi, alla pelle un aspetto più tonico e luminoso. Un massaggio eseguito specialmente da una mano esperta permette di alleviare i dolori e le tensioni facciali, oltre che rilassare non solo il viso, ma anche tutto il resto del corpo.

Il massaggio migliora anche l’elasticità del viso, grazie all’aumento di collagene ed elastina. Un modo per esfoliare la pelle grazie al massaggio è eseguirlo delicatamente con l’utilizzo di una spazzola specifica, il risultato finale sarà sorprendente.

Massaggio viso fai da te

Eseguire un massaggio viso con le proprie mani non è difficile, l’importante è seguire correttamente i passaggi. Prima di tutto pulite la pelle del viso con un detergente, quindi eseguite i passaggi della skin care quotidiana. Dopodiché, procedete con dei movimenti circolari che partono dal collo verso l’alto. Procedete con leggere pressioni che vanno dal naso verso le orecchie, in modo da massaggiare guance e zigomi. Continuate massaggiando la fronte seguendo dei movimenti che vanno dal basso verso l’alto e concludete con un massaggio sul contorno occhi con movimenti circolari.

Massaggio viso anti age per le rughe

Una delle pratiche più antiche è proprio il massaggio facciale. Esiste una tipologia di massaggio viso anti age adatto, quindi, per contrastare le rughe e i segni dell’invecchiamento. Anche qui il procedimento è molto semplice, ma per ottenere maggiori benefici e relax è fondamentale rivolgersi ad un mano esperta.