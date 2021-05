1 di 4

Foto Pexels | cottonbro

È un’abitudine estremamente valida ed utile per la pelle, stiamo parlando del massaggio facciale contro le rughe. Di seguito potrete trovare tutti i segreti per apprendere questa tecnica rilassante in grado di stimolare la circolazione e favorire la produzione di collagene, per una pelle più liscia, bella e più giovane. Scopriamo di più riguardo i benefici e la tecnica da seguire passo dopo passo!

La pratica della ginnastica facciale antirughe è antichissima: sin dal III secolo A.C in Cina i massaggi venivano impiegati per curare alcune malattie ed erano fondamentali per la cura estetica. Questo perchè si pensava che toccare alcuni punti facesse liberare l’energia interiore e, inoltre, che potesse migliorare la circolazione sanguigna e linfatica.

La pelle, nel giro di poche settimane, risulterebbe più liscia, luminosa, tonica e compatta, in quanto il massaggio riattiva la microcircolazione. L’utilizzo combinato con creme e lozioni aiuta, inoltre, a risolvere problemi specifici della pelle quali secchezza o impurità. I massaggi sono un valido aiuto per prevenire le rughe in quanto stimolano la produzione di elastina e collagene. Le tensioni facciali e i dolori inoltre vengono alleviati mentre le tossine vengono eliminate.