Il segreto di una pelle perfetta e sana risiede soprattutto nello stile di vita e nelle abitudini alimentari. Basta aprire il frigorifero per iniziare a curare la nostra pelle. Una pelle perfetta si conquista ogni giorno facendo attenzione a cosa si mangia. La prima cura è quella che viene dall’interno.

I cibi nemici della pelle

Ma prima di scoprire quali sono i cinque alimenti per avere una pelle perfetta, vediamo quali cibi andrebbero invece evitati, o meglio non consumati eccessivamente. Tra gli alimenti “nemici” della pelle, troviamo carne rossa o insaccati, quando consumati troppo frequentemente, il cibo spazzatura, lo zucchero, i cereali e le farine raffinate. Questi alimenti sono considerati responsabili di una cattiva irrorazione sanguigna della pelle e di favorirne l’infiammazione.

I cibi amici della pelle! La top 5

Ecco i 5 cibi che non devono mancare per avere una pelle radiosa, sana e ultra illuminata!

Acqua

Potrà sembrarvi banale, ma l’alimento che più di tutti contribuisce alla salute della nostra pelle è l’acqua, che favorisce l’idratazione della pelle dall’interno, soprattutto dopo l’estate. Ogni giorni si dovrebbero bere dai 6 agli 8 bicchieri di acqua, o altri liquidi, come succhi e centrifugati, facendo attenzione che non contengano zuccheri aggiunti. Andrebbero evitate le bevande alcoliche e le bibite.

Curcuma

Dal forte potere antinfiammatorio, la curcuma, usata come condimenti per diverse pietanza, rende la pelle più luminosa. Infatti, grazie al suo principio attivo principale (la curcumina), un pigmento giallo dalle potenti proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie, questa spezia aiuta a eliminare le infezioni.

Mirtilli

Per la salute della nostra pelle è importante consumare alimenti che contengano vitamina C, come agrumi, mirtilli, more e lamponi. Questi alimenti dall’alto potere antiossidante servono, infatti, per combattere i radicali liberi, molecole responsabili di danneggiare il collagene, una proteina della pelle.

Noci

“Ma anche i minerali sono molto importanti. Quello dotato di maggior potere antiossidante è il selenio“, scrive il dermatologo Antonino di Pietro dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis. Ne sono ricchi il burro, la frutta secca, il germe di grano, l’aceto di mele, le frattaglie, il pesce, l’aglio, le cipolle. Alimenti ricchi di sostanze antiossidanti che agiscono in sinergia con la vitamina C.

Cioccolato

Infine, ma non per ultimo, un alimento che non avreste mai immaginato: il cioccolato. Ma come? Non faceva venire i brufoli? A sfatare questo mito sono intervenuti anche i medici dell’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani. Il cioccolato, infatti, insieme con le banane, è ricco di triptofano, una sostanza che ossigena pelle e muscoli, donando un aspetto più giovane e sano.