Ci sarà un reboot di Willy, Principe di Bel Air

Ci sono buone notizie e cattive notizie per coloro che hanno trascorso la maggior parte del 2020 a guardare le sitcom degli anni ’90. La buona notizia è che Willy, Il principe di Bel Air avrà ufficialmente un seguito. La cattiva notizia (almeno per i più fragili dal punto di vista emotivo) è che non sarà una sitcom del doposcuola, ma un dramma più toccante.

Quando potremmo vederlo

Non è stata annunciata alcuna data ufficiale, per il momento, anche perché il revival dello spettacolo è stato annunciato solo nell’agosto 2020. Tuttavia, la produzione è stata interrotta a causa dell’attuale epidemia di coronavirus (come tutte le nostre serie preferite, vedi Stranger Things!), quindi i fan dovrebbero attendere fino al 2021 per vedere la nuova serie. La sitcom originale è andata in onda dal 1990 al 1996 e consisteva in 150 episodi.

Il principe di Bel Air in versione drammatica

L’idea per il reboot deriva dal cortometraggio del regista Morgan Cooper Bel-Air, un fan trailer che Cooper ha caricato su YouTube nel marzo 2019. Milioni di visualizzazioni dopo, ha catturato l’attenzione dello stesso Will Smith, che ha apprezzato la scelta. Un mese dopo, Will Smith ha intervistato Cooper per il suo canale YouTube a Miami. “Sono cresciuto guardando lo show”, ha spiegato Cooper della sua decisione di fare la clip di quattro minuti. “È sempre stata una parte di me.”

Piuttosto che ambientarsi negli anni ’90, la versione di Cooper è ambientata nell’America contemporanea, ma potrebbe benissimo rivisitare alcune delle trame che si svolgevano nell’originale, anche se in un formato di un’ora.

La trama del Principe di Bel Air, quello che sappiamo

Purtroppo non ci sono notizie certe di conferma per quanto riguarda la trama della serie. La sinossi del film di Cooper recita: “E se Will Smith girasse The Fresh Prince oggi? Bel-Air, la storia di un ragazzo la cui vita è stata stravolta”.