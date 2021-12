Chiara Ferragni in verde è pronta per la prima di Ferrganez

Se c’è una serie che non vediamo l’ora di uardare, quella è The Ferragnez. Prodotta da Amazon Prime Video, la serie che parla della coppia di influencer più celebri d’Italia è appena stata presentata a Milano a un evento esclusivo al Cinema Odeon. La cosa che ci ha colpito di più della serata? L’abito che Chiara Ferragni ha indossato in occasione dell’evento. Si tratta di un capo su misura firmato Dior, un abito in tulle drappeggiato con una spalla scoperta, gonna lunga a campana e tempestato di cristalli. In linea con una delle tendenze moda del momento, i capi con paillettes, Chiara ha optato per un abito ultra scintillante.

Anche Chiara Ferragni sceglie il verde

E per quanto riguarda il colore? Se avevamo qualche dubbio che la tendenza verde facesse davvero parte dei colori moda autunno-inverno, ora non è più così. Chiara Ferragni ha infatti scelto una sfumatura di verde che sfocia nel blu, il verde petrolio, che ha messo in risalto i suoi occhi azzurri e la sua capigliatura bionda. A completare il look la linea di gioielli Chiara Ferragni Brand, ideati e realizzati dall’influencer in collaborazione con l’expertise di Morellato.