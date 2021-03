Harry e Meghan Markle: le celebrities che li sostengono

L’intervista di Harry e Meghan Markle a Oprah ha generato piuttosto scalpore. A distanza di settimane ancora se ne parla tantissimo. Sono diverse, infatti, le star che hanno prese le difese di Meghan, pronunciandosi a favore della duchessa di Sussex e mostrandole tutto il loro supporto.

Celebrities con Meghan Markle: ecco chi sono le sue “supporter”

Fin da subito la relazione tra il principe Harry e Meghan Markle ha attirato l’attenzione di tutti, dalla televisione ai social media, dalle celebrities alle persone comuni. Dopo la loro intensa intervista con Oprah, sono diversi i vip che hanno dimostrato il loro supporto nei confronti della duchessa. Ecco chi sono i supporter di Meghan.

Patrick J Adams

Patrick e Meghan Markle hanno recitato insieme nell’iconica serie tv Suits. L’attore ha condiviso una serie di tweet per difendere la sua collega di vecchia data. Patrick J Adams ha infatti commentato l’ambiente “tossico” in cui Meghan Markle si è ritrovata entrando nella Royal Family, oltre alle recenti accuse di maltrattamenti mosse alla duchessa dal personale del palazzo.

“È osceno che la famiglia reale promuova e amplifichi le accuse di ‘bullismo’ contro una donna che è stata costretta a fuggire dal Regno Unito per proteggere la sua famiglia e la sua salute mentale” ha scritto l’attore.

Nicki Minaj

Nel suo show su Apple Music, Queen Radio, Nicki Minaj ha elogiato il principe Harry per aver dato priorità alla felicità della moglie. “Complimenti a Harry, perché lasciate che vi dica una cosa, questo è ciò che amo anche di mio marito. I veri uomini dicono sempre: ‘Una moglie felice, una vita felice’”.

Inoltre, la cantante ha anche espresso il suo supporto nei confronti di Meghan Markle, spiegando che ha fatto bene a sposare l’uomo che ama nonostante il bullismo ricevuto dai media.

Anche Oprah Winfrey difende Harry e Meghan

La stessa Oprah è una grande sostenitrice di Harry e Meghan Markle e li ha sempre difesi dalla critiche. Di recente, infatti, ha detto che sostiene la coppia “al 1000 per cento” nella loro scelta di dimettersi dalla famiglia reale.

“Chi siamo noi per giudicare Harry? Ha fatto quello che doveva per la sua famiglia”.

Serena Williams, tra le migliori amiche di Meghan

Serena Williams è una delle “best friend” di Meghan Markle e l’ha difesa più volte. Di recente, inoltre, la campionessa ha rifiutato di commentare la scelta della coppia di lasciare la famiglia reale. “Ogni volta che vedo il suo nome (quello di Meghan) attaccato a qualcosa, non lo leggo”.

“Non potrebbe essere un’amica migliore per me. Momenti bassi, alti, lei è sempre lì. Questo è tutto ciò che voglio essere per lei”.

Kim Kardashian

Kim Kardashian si è espressa in favore di Harry e Meghan l’anno scorso, quando i duchi di Sussex hanno ammesso di aver lottato con i media per la loro privacy dopo la nascita di Archie.

“Non penso che nessuno possa capire davvero come sia, se non loro. Posso immedesimarmi nella loro scelta di avere più privacy, di prendersi più tempo per se stessi e di avere un posto nel quale sentirsi al sicuro” ha detto Kim Kardashian.

Beyoncé

Meghan Markle e Beyoncé si sono abbracciate come amiche di vecchia data quando si sono incontrate alla prima londinese di The Lion King. Queen Bey, a seguito dell’intervista, non ha perso tempo e ha lodato la duchessa per il suo lavoro “caritatevole nei confronti della comunità di colore”.