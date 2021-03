Quella tra Kim Kardashian e Kanye West è una delle love story più discusse e seguite. Si amano e poi si odiano, si lasciano e si riprendono. Nell’ultimo periodo la rottura sembra ormai definitiva, ma per molti risulta ancora piuttosto “fumosa”.

Secondo una foto, intervistata da E!, Kim e Kanye non si parlerebbero. L’ereditiera, inoltre, sarebbe stata decisamente sotto stress per tutta la situazione. Secondo quanto emerso, la coppia starebbe cercando di tenere i propri affari fuori dalla stampa. Le cose, come potete ben immaginare, non sono affatto facili.

Kim Kardashian è stressata e vorrebbe mantenere privato il divorzio con Kanye

“Kim e Kanye stanno facendo del loro meglio per mantenere privati i loro problemi, specialmente per il bene dei loro figli” ha spiegato la fonte a E!.

Leggi anche La regina rompe il silenzio e risponde all’intervista di Meghan e Harry da Oprah

“Kim Kardashian è molto stressata in questo momento, tra prendersi cura dei figli, studiare per diventare avvocato e capire la situazione con Kanye e risolverla nel miglior mood possibile sia per il loro figli che per la sua salute mentale”.

L’imprenditrice, quindi, starebbe facendo del suo meglio per tenere insieme tutto. Secondo People, anche Kanye sarebbe in una “situazione difficile” per la fine del suo matrimonio con Kim Kardashian. Il rapper, infatti, non starebbe bene e sarebbe “molto ansioso e triste”.

“Sa che il matrimonio con Kim è finito, e non c’è niente che si possa fare in questo momento. Sa benissimo che sta perdendo sua moglie”.

La relazione tra i due è giunta al capolinea

La fonte ha inoltre riferito che Kanye sa bene che la sua relazione sia giunta al capolinea e che Kim Kardashian non vuole assolutamente ferirlo. “Sa solo che non vuole più essere sposata con lui. Lui la ama ancora molto, ma capisce la situazione”.

Così, per tutti i fan della coppia, purtroppo c’è una brutta notizia: tra Kim Kardashian e Kanye West ci sono poche speranze di riconciliazione. “Ci vorrebbe un miracoli. Kanye crede nei miracoli, ma chissà”.

Intanto, una fonte ha raccontato che il cantante non vive più a casa con Kim e i figli e li incontra altrove. Kim, nonostante il forte stress, sta cercando di andare avanti e sta provando a godersi la sua vita. La fonte, infine, ha aggiunto che “nessuno dei due sta spingendo per chiedere il divorzio, anche se la relazione è ad un punto morto”.