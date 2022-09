Che cosa caratterizza una pizza light? Mini guida a ingredienti e calorie

Volete concedervi una deliziosa pausa pranzo o una cena nel segno del gusto davanti a un bel film? Niente di meglio di una pizza, ma light: ecco quali sono gli ingredienti e le calorie che fanno di questo piatto l’alleato inaspettato di una dieta sana ed equilibrata!

Pizza light: ingredienti e calorie

È il piatto italiano per eccellenza, così goloso e fragrante da aver fatto colpo nel resto del mondo! La pizza è una delle prelibatezze della nostra cucina, ma sapete cosa può renderla ancora più leggera e perfetta da mangiare anche durante una dieta per tornare in forma? Partiamo dagli ingredienti della pizza light (facilissima da fare anche a casa)…

Anzitutto la farina: deve essere di ottima qualità, perché gran parte del gusto sta nell’impasto. In alternativa alla classica, potete scegliere quella di avena, più leggera ma comunque ricca di valori nutrizionali che aiutano l’organismo, oppure un impasto leggero ai 5 cereali. Perfetto poi usare prodotti senza glutine ma che siano ricchi di fibre, minerali e proteine per il fabbisogno quotidiano.

Gustare una versione leggera della pizza non significa rinunciare alla bontà, ed è importantissimo scegliere prodotti di qualità. Pomodoro è uno degli ingredienti perfetti, insieme al basilico renderà la vostra pizza light davvero saporita e succosa. Per alleggerire ancora di più le ricette light, preferite mozzarella light o formaggi alternativi come il parmigiano a scaglie…

La pizza light che si rispetti ha meno calorie della classica ricetta di una margherita, ma non meno sapore. Quella al pomodoro e basilico, ad esempio, ha 270 calorie per 100 grammi e si rivela perfetta durante un regime ipocalorico così come quella con verdure grigliate, che di calorie ne ha circa 280. A patto di non esagerare con le porzioni!