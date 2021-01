Carnevale rappresenta una delle feste più importanti per i bambini, specialmente grazie alle sfilate e ai party a cui è possibile partecipare con costumi originali, nuovi e divertenti. Ogni anno trovare idee innovative non è sempre così semplice, ma noi abbiamo raccolto per voi alcune idee originali ma allo stesso tempo anche facili da trovare. Dai classici come Pulcinella e Arlecchino, quest’ultimo può essere realizzato anche in casa con le proprie mani, ai cartoni animati come Toy Story e i Power Rangers, passando per i costumi Disney, tra cui il tanto amato Frozen, e quelli per i più piccoli, ecco quali sono i costumi di Carnevale per bambini più belli del momento!

I costumi di Carnevale per bambini piccoli

Se siete alla ricerca di costumi di Carnevale per bambini piccoli originali, potreste optare per i classici come Topolino, Winnie The Pooh, Tigro, Peter Pan e Aladdin. Molto amati per i più piccoli anche di 2 anni sono le principesse Disney, come Cenerentola o Biancaneve, ma se volete tirare fuori tutta la vostra fantasia, travestiti i vostri pargoletti con tante idee originali ispirati al cibo o agli animali!

Costumi di Carnevale per bambini fai da te

Sempre per i più piccoli, potreste prendere in considerazione l’idea di realizzare dei costumi di Carnevale fatti in casa: con poco materiale e tanta fantasia potrete dare vita a vestiti originali!

Anche per i più grandicelli le idee non mancano: con una semplice maglietta rossa, ad esempio, potreste trasformare il vostro tenero bambino nel mitico Super Mario Bros! Per le bambine, invece, potreste creare dei costumi mitologici da greca o da romana. Vi suggeriamo di sfogliare la gallery che trovate qui per trovare la giusta ispirazione.

Costumi di Carnevale bellissimi per bambine

Il carnevale è il momento migliore per sbizzarrirsi con la fantasia e il fai da te. Sono davvero tante le idee da cui trarre ispirazione per il vestito di Carnevale. Uno dei costumi più amati dalle bambine è quello ispirato a Hermione Granger, la maga della saga di Harry Potter adorata da grandi e bambini. Un altro personaggio molto copiato è Pippi Calzelunghe, facile da realizzare anche con il fai da te.

I costumi di Carnevale Disney per bambini

Carnevale è l’occasione perfetta per trasformarsi in delle vere principesse. Ecco perché le principesse Disney sono sempre più amate, da Biancaneve ad Aurora, passando anche per Cappuccetto Rosso. Ma per abiti originali e sempre più moderni, potreste optare per Rapunzel o uno dei personaggi più amati anche dai grandi, Malefica del film Maleficent. Dovete assolutamente scoprire le idee che abbiamo raccolto per voi riguardo i costumi di Carnevale Disney per bambini!

Frozen: quale scegliere?

Ha fatto innamorare non solo i bambini, ma anche i genitori, il film di Frozen è uno dei più gettonati tra i vestiti di Carnevale. Tra i costumi Frozen, quello più amato è senza ombra di dubbio il personaggio di Elsa, seguito da Anna e dal personaggio Olaf per i maschietti. Per rendere i costumi ancora più originali, non dimenticate di completare il look con i giusti accessori e l’acconciatura perfetta.