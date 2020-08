Capelli lunghi, spesso raccolti in uno chignon e altrettanto spesso lasciati fluenti al vento, sguardo magnetico e un fisico da paura: Can Yaman è uno dei sex symbol degli ultimi anni, ed è giunto a noi grazie ad una soap opera turca che ha riscosso grande successo.

Can Yaman, il successo in Italia

Classe 1989, Can Yaman è cresciuto a Istanbul da papà avvocato e mamma insegnante di lettere. Il suo rapporto con l’Italia è iniziato precocemente: ha infatti frequentato il liceo italiano della sua città, per poi laurearsi in Giurisprudenza. La sua carriera sembrava ormai avviata, e i suoi già lo vedevano nei panni di procuratore. Ma Can ha improvvisamente deciso di mollare tutto e dedicarsi alla sua passione, la recitazione.

Dopo qualche ruolo minore sulla televisione turca, il giovane è approdato nel cast della soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, accanto alla collega Ozge Gurel. Se in patria la telenovela ha avuto un grande successo, ancor più importanti sono i riconoscimenti ottenuti in Italia, dove Mediaset si è accaparrata i diritti per trasmetterla. E da quel momento Can Yaman è diventato una vera star.

Una carriera brillante e un futuro nel nostro Paese

#BayYanlış 🥂 A post shared by Can Yaman (@canyaman) on Jun 25, 2020 at 4:25am PDT

Can, che già da ragazzino aveva imparato benissimo l’italiano, si è trovato dunque alle prese con un successo incredibile nel nostro Paese. Tanto che, nel 2020, Mediaset ha acquistato la sua nuova telenovela Daydreamer – Le ali del sogno, in onda durante l’estate. Ma non è tutto, perché per l’attore turco potrebbe esserci un futuro proprio nella televisione italiana.

L’abbiamo già visto come ospite di Maria De Filippi a C’è Posta Per Te, dove ha conquistato il cuore di migliaia di ragazze, per poi finire nel salottino di Barbara D’Urso. E da quel momento le indiscrezioni sul suo conto hanno iniziato a fluire sul web. A quanto pare, Can Yaman sarebbe diventato uno dei personaggi più richiesti dalle produzioni italiane, e il motivo è evidente: ormai è amatissimo tra il nostro pubblico.

Can Yaman al Grande Fratello Vip 5?

Inizialmente qualcuno ha spifferato che per l’attore ci sarebbe stata la possibilità di entrare a far parte del cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, di cui però si hanno ancora pochissime notizie. Molto più vicino è invece l’esordio del Grande Fratello Vip 5, e si dice che Alfonso Signorini sia deciso ad avere Can Yaman tra le sue risorse.

In realtà, stando ad alcune voci di corridoio, il conduttore lo vorrebbe come special guest per trascorrere un fine settimana nella casa più spiata d’Italia, giusto per portare un po’ di scompiglio tra i concorrenti ufficiali. Sarà questo il ruolo del bel Can? Sicuramente dovremo attendere ancora un po’ per scoprirlo, ma ci regalerà altre splendide sorprese.