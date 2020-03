Giuseppe Conte: il nuovo sex symbol delle italiane?

Pare che Giuseppe Conte sia diventato il nuovo sex symbol delle italiane. Da premier sconosciuto a uomo più desiderato d’Italia, il passo è stato breve, grazie anche alla sua capacità di comunicazione molto diretta ed empatica. Sui social sono nate pagine di fan club di ammiratrici in estasi per le sue apparizioni in tv e non solo. E sono migliaia le seguaci del premier che lasciano giornalmente i propri messaggi sui social facendo i complimenti al presidente del Consiglio, non solo per il suo sorriso affascinante.

Le fan di Giuseppe Conte aumentano di giorno di giorno, gli hashtag usati sui social sono i più disparati, ma tutte sembrano essere diventate ‘bimbe di Conte’. Un amore ”incondizionato” per il premier italiano, che unisce generazioni di mamme e figlie, accomunate dal sentimento di ammirazione e infatuazione per il presidente del Consiglio.

Mia mamma mi ha appena proposto di fare un cartellone da appendere fuori con scritto “Siamo tutte bimbe di Giuseppe Conte”



Sto volandooooooo #bimbediconte — Rachele Raggi (@RaggiRachele) March 13, 2020

Un amore scoppiato, anzi deflagrato, in questi tempi caratterizzati dall’isolamento dovuto al coronavirus. Conte ha raccolto un consenso femminile straripante proprio perché ha dimostrato un lato empatico che nessuno si aspettava. Da quando si è definito ‘avvocato degli italani’, molti pensavano che si sarebbe comportato da arido burocrate. E invece ha mostrato di saper dispensare coraggio e forza d’animo attraverso i suoi sorrisi.

Conte entrerà nei libri di storia come il Primo Ministro diventato oggetto di desiderio sessuale mentre ci accompagnava nel periodo di austerity più drammatico dal dopoguerra #bimbediconte — Miss Hide (@giulietahide) March 12, 2020

“Oggi stiamo affrontando una nuova prova. Difficilissima. Sono tanti gli italiani che in queste ore versano lacrime per la perdita di un familiare, che vivono l’angoscia di un ricovero, che soffrono per la lontananza dei propri cari, per la chiusura della propria attività commerciale, per l’incertezza del futuro. Ebbene, che tutti sappiano che lo Stato è al loro fianco, non li lascerà soli. Lo Stato non è solo strutture e istituzioni. Lo Stato siamo noi: 60 milioni di cittadini che lottano insieme, con forza e coraggio, per sconfiggere questo nemico invisibile“, scrive il presidente del Consiglio.

Le bimbe di Giuseppe Conte sex symbol

Su Intagram è nata una pagina che colleziona meme divertenti e ironici su Giuseppe Conte sex symbol indiscusso, oramai, delle italiane. Sottotitolo ”Il nostro avvocato. Il premier più sexy d’Europa. L’uomo più bello del mondo”. In poche ore dalla sua creazione i follower dell’affascinante premier sono diventati oltre 254mila.

Tanti i commenti. Si va dal ”Buongiorno amore mio” a ”Sei un figaccione”, da ”Non c’è miglior risveglio” a ”Sei troppo figone, bello e sexy, scusi, dovevo dirlo”. ”Più sexy di Giuseppe Conte c’è solo Giuseppe Conte che parla allo stato”. Ovviamente non mancano commenti ironici ma di fatto il premier Giuseppe Conte è diventato un vero sex symbol.

Anche su Facebook si elogia il fascino latino del premier italiano “In questo momento in cui l’Italia ha gli occhi del mondo puntati addosso, il capo del governo ci rappresenta bene“, scrive qualcuna. Un’altra commenta: “Ma allora non solo l’unica a pensarlo. Credevo di essere strana È davvero affascinante“. Qualcuno osa persino paragonarlo a un altro famoso sex symbol italiano: “Credo stia togliendo molta visibilità ad Alberto Angela in questo momento”, si legge sui social.

Che fine faranno le bimbe di Conte alla fine dell’emergenza che l’Italia sta vivendo non è dato saperlo, ma sicuramente al momento i meme su Conte che circolano in rete stanno aiutando tutti gli italiani a trascorrere questo periodo segnato dal coronavirus con un sorriso che allontana la paura.