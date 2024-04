3 camicie must have firmate Nara Milano per i tuoi look primaverili

Le camicie di Nara Milano sono eleganti e al passo con le tendenze. Ecco 3 modelli da mettere nel guardaroba per la primavera estate!

Tra i capi di stagione non può assolutamente mancare la camicia. Un evergreen da avere nel guardaroba sia in primavera che nel periodo estivo, Nara Milano propone una collezione primavera estate made in Italy in cui le camicie sembrano essere protagoniste assolute.

Di seguito troverai ben 3 modelli che potrai indossare in qualsiasi occasione, da un appuntamento informale ad una cena romantica ed elegante!

3 camicie da avere nell’armadio questa primavera estate

Dai colori della terra fino ad arrivare alle fantasie più accese e bizzarre, ecco 3 modelli da mettere subito nel carrello per rendere il tuo armadio primaverile ed estivo ancora più chic!

Il primo modello che ti proponiamo è la camicia con fusciacca: essendo smanicata puoi indossarla in primavera con un blazer o un cardigan, mentre durante il periodo estivo puoi sbizzarriti con look freschi e leggeri.

La camicia ha una vestibilità regular fit, la fusciacca in vita ti permette di rendere il capo d’abbigliamento versatile e adattarlo a più occasioni. Potresti indossarla con una gonna a ruota, un modello di tendenza per la primavera estate e concludere il look con un sandalo anche basso.

Una camicia che non deve mai mancare, specialmente in estate, è il modello in lino. Leggera e versatile, la camicia che ti proponiamo firmata Nara Milano è con fantasia floreale sui toni dell’arancione e verde.

Anche se è a maniche lunghe, visto il suo tessuto leggero, puoi indossarla per un look da sera o sfoggiarla in occasioni più importanti. Puoi iniziare ad abbinarla anche ad un pantalone a palazzo a partire da questa primavera.

Il terzo modello che ti consigliamo da mettere nel carrello sul sito di Nara Milano vanta una fantasia senza tempo: le righe celesti. Un modello di camicia che riesce a conquistare ogni anno un posto tra le tendenze primaverili ed estivi, anche il brand italiano propone il suo modello in tessuto parachute 100% cotone con vestibilità over.

La camicia over, infatti, rientra tra i modelli di tendenza per la primavera estate, con questa fantasia puoi indossarla anche su un pantalone total white e ottenere così un look estivo minimal ma d’effetto. Il brand propone la camicia over anche per un cocktail party in città, quindi non ti resta che decidere il giusto abbinamento della camicia e indossarla in tantissime occasioni differenti!