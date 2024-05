Calzature di tendenza: gli zoccoli alti tra i must have del 2024

Le tendenze primavera-estate 2024 per quanto riguarda le calzature da donna preannunciano per i prossimi mesi una serie di novità davvero interessanti. Le fashioniste si preparano a rinnovare il guardaroba con proposte fresche e accattivanti, sempre in grado di esaltare al meglio la figura femminile.

In particolare, tra i trend irrinunciabili dei prossimi mesi è possibile annoverare gli zoccoli alti che, grazie alla loro capacità di coniugare comodità, eleganza e versatilità, si presentano come un vero e proprio must have per ogni appassionata.

Zoccoli alti: a chi rivolgersi per indossare calzature comode e alla moda?

Per sfoggiare calzature comode e alla moda è consigliabile guardare alle collezioni delle principali aziende di riferimento all’interno del settore calzaturiero.

A questo proposito, attualmente tra i modelli più interessanti è possibile annoverare gli zoccoli alti proposti da Scholl, storica realtà con oltre 100 anni di esperienza, che si contraddistingue da sempre per una proposta frutto dell’incontro tra qualità, innovazione, design e tradizione.

Una delle linee più amate è senza dubbio la Pescura, che reinterpreta l’originale zoccolo Scholl simbolo degli anni 70 donando un iconico tocco retrò a qualunque outfit femminile.

Nel dettaglio, tra le novità del brand per la collezione primavera/estate 2024 troviamo gli zoccoli alti Pescura Rachel, che si contraddistinguono per la fodera in goat leather, la suola in EVA e il soletto e la tomaia in pelle.

Questa interessante proposta va a inserirsi all’interno di un catalogo già ben assortito, dov’è possibile annoverare anche i Pescura Clog, modelli che presentano una tomaia completamente regolabile e disponibile in diverse tonalità cromatiche, così da soddisfare al meglio ogni genere di preferenza.

Tra le proposte evergreen dal grande fascino troviamo infine Pescura Sarah, caratterizzato da una fodera e una tomaia in pelle scamosciata, un robusto soletto in legno e una comoda suola in EVA, e Pescura Ibiza, contraddistinto dalla fibbia regolabile e dal sottopiede anatomico in legno di faggio.

Consigli utili per sfoggiare al meglio gli zoccoli alti

Gli zoccoli alti sono perfetti per conferire un tocco di femminilità in più, slanciando la figura, a qualsiasi genere di outfit.

Per un look dallo stile casual chic, è possibile valutare l’abbinamento con skinny jeans e camicia bianca, in cotone o in lino, andando a completare il tutto con accessori accattivanti, come per esempio una cintura vistosa oppure una borsa a bisaccia, con cui strizzare l’occhio agli anni 70.

In alternativa, gli zoccoli alti con piattaforma in legno e tomaia di cuoio possono essere abbinati perfettamente anche a pantaloni a zampa o palazzo, giacca di pelle e pantaloni fluidi. Naturalmente, si tratta di calzature perfette da sfoggiare anche in ufficio, magari con jeans o pantaloni cropped, blusa e maxi blazer.

Infine, un altro look di tendenza per il 2024 vede l’accostamento degli zoccoli alti agli abiti in maglia oversize, un outfit che può essere completato con una serie di accessori statement-piece, come gli occhiali da sole rotondi oppure una borsa in suede in pelle scamosciata ultra morbida.