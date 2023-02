Box bob mania: sarà lui il caschetto chic più in voga la prossima primavera

Avremmo dovuto capirlo dal totalmente inaspettato cambio look di Michelle Pfeiffer di appena qualche tempo fa, la quale ha colto tutti alla sprovvista sostituendo l’iconica fluente chioma bionda con un long bob giovane e sbarazzino: a prescindere da qualsivoglia nuovissima arrivata tra le tendenze capelli temporaneamente sotto le luci della ribalta, il caschetto rimane uno dei più amati evergreen fra di queste ma si dà il caso costituire il taglio medio più richiesto del 2023.

Perché il Box bob è il taglio del 2023: l’identikit del look

Dua Lipa – Foto Instagram @yslbeauty

Il suo fascino sarà pure intramontabile, ma non per questo esente da stravolgimenti e rivisitazioni. L’ultima versione tornata recentemente alla luce ha infatti tutta l’aria di essere stato sottratto al celebre look di Amelié Poulain, solo più mosso e volutamente scompigliato.

L’hairstyle più amato del momento porta il nome di box bob, richiamando in tutto e per tutto le sembianze di una scatola, precisa e squadrata: si tratta di un taglio rigorosamente pari, portato con scriminatura centrale su lunghezze naturalmente mosse sino a sfiorare il mento. Una soluzione che calza a pennello quando si rincorre disperatamente la giusta soluzione per dei capelli fini, dato l’estremo volume che la chioma assume in questo caso.

Il box bob pare però essere inoltre il prediletto di chi aspira da tempo ad un cambio look drastico e coraggioso e, allo stesso modo, di chi fa della pigrizia uno stile di vita: ben più audace del long bob, il carré del momento si differenzia dal secondo non solo per lunghezza, ma anche per le particolari estremità smussate che accarezzano il mento con un risultato ancora più geometrico, denso e pieno favorendo una texture del capello naturale che abbraccia uno styling a dir poco minimo.