Borse Zara, 10 nuovi modelli che detteranno legge nell’autunno inverno 2024-25

Le borse Zara sono l’accessorio perfetto per completare il tuo look. Scopri le novità e innamoratene!

Con l’arrivo della stagione fredda le borse diventano protagoniste non solo per la loro funzionalità ma anche come accessori statement in grado di definire un intero outfit. Per l’autunno-inverno 2024-25 Zara propone una collezione che rispecchia le principali tendenze per le borse di questa stagione: forme innovative, texture ricche e dettagli che fanno la differenza. Dalle borse a spalla pratiche per il giorno, ai modelli più audaci da sfoggiare la sera, ogni proposta riflette lo spirito del tempo: mix di funzionalità, estetica moderna e quel tocco chic che non può mancare.

I trend per l’autunno inverno 2024-25 in tema di borse ruotano attorno a stampe animalier, dettagli metallici e accenti di pelliccia sintetica, perfetti per aggiungere un tocco glamour a qualsiasi look. Le silhouette variano dai modelli oversize per chi ama portare con sé tutto il necessario, ai design più strutturati e rigidi, per chi preferisce un’estetica pulita e lineare.

Borse Zara, la nuova collezione

La collezione di borse Zara per l’autunno-inverno 2024-25 propone una scelta vastissima di modelli per soddisfare ogni stile e necessità. Che tu sia alla ricerca di un accessorio statement o di una borsa versatile e funzionale, queste proposte sapranno sicuramente arricchire il tuo guardaroba con un tocco di classe e originalità.

Ecco i 10 modelli di borse della nuova collezione Zara che definiranno il tuo guardaroba per la stagione autunno-inverno 2024-25, e qualche suggerimento su come abbinarli al meglio.

1) La tracolla ovale con stampa animalier

Nella nuova collezione di borse Zara c’è la tracolla ovale con stampa animalier, un vero must per chi ama i dettagli audaci. La forma ovale, compatta ma capiente, unita alla stampa animalier, aggiunge grinta a qualsiasi outfit. È l’ideale per chi cerca un accessorio in grado di elevare un look quotidiano.

Abbinala a un total look nero composto da un maglione oversize e leggings in pelle per un tocco rock, oppure usala per dare carattere a un abito midi neutro. Perfetta per il giorno, ma può facilmente adattarsi a un look serale.

2) La maxi borsa in denim

Il denim non è solo per i jeans, e questa maxi borsa ne è la prova. Con il suo design ampio e dettagli di impunture, questa borsa è perfetta per chi ama un look casual ma originale.

Abbinala a una giacca di jeans oversize per un look denim su denim, o a un abito in maglia per un contrasto di texture. Questa borsa è ideale per il giorno, soprattutto per chi ha bisogno di molto spazio senza sacrificare lo stile.

3) La borsa minaudière metallica

La minaudière metallica della nuova collezione di borse Zara è l’accessorio da sera per eccellenza. Il design rigido e il manico a catena rendono questa borsa il perfetto complemento per un outfit da cocktail o per una serata importante. La chiusura con calamita è pratica e sicura, mentre la struttura metallica aggiunge un tocco futuristico e glamour.

Abbinala a un abito lungo in velluto o a un tubino nero, e aggiungi scarpe con tacchi alti per un look senza tempo ma contemporaneo. Questo modello è pensato per chi ama essere al centro dell’attenzione.

4) Zara nuova collezione borse: il secchiello con perline

Il secchiello con perline è una vera opera d’arte da portare al braccio. Il manico a catena e il dettaglio di perline e metallo sulla parte superiore rendono questa borsa ideale per un look bohémien ma sofisticato. Perfetta per completare un abito lungo a fiori o una gonna in seta, è un accessorio versatile che può essere indossato sia di giorno che di sera.

Per un look più casual, abbinalo a un cappotto oversize e stivali in pelle, aggiungendo un tocco chic anche alle giornate più fredde.

5) La clutch animalier

La borsa in pelliccia è l’accessorio ideale per l’inverno: la stampa animalier e la morbidezza del materiale la rendono perfetta per chi ama giocare con texture e materiali. Questo pezzo della nuova collezione di borse Zara è perfetto per completare un look invernale composto da un cappotto lungo in lana e stivaletti in pelle.

Ideale anche per outfit più casual come jeans e maglione in cashmere, la pelliccia sintetica aggiunge un tocco di lusso a qualsiasi ensemble, rendendo questa borsa un pezzo da avere assolutamente.

6) La mini bag a spalla

Con il suo design a secchiello arricciato questa mini borsa è l’accessorio perfetto per chi cerca un modello pratico ma con un tocco sofisticato. Le arricciature conferiscono un look morbido e strutturato allo stesso tempo.

Perfetta da abbinare a un cappotto lungo color cammello e pantaloni a sigaretta, o a un look più casual come jeans mom fit e un maglione a collo alto. La tracolla regolabile la rende versatile, adatta sia per il giorno che per la sera.

7) Nuove borse Zara, la shopper con frange

La shopper con frange della nuova collezione di borse Zara è l’accessorio perfetto per chi ha bisogno di una borsa capiente ma alla moda. Le frange sul top aggiungono un tocco boho-chic, rendendo questa borsa ideale per un look casual ma ricercato.

Abbinala a un abito lungo in maglia o a un completo pantaloni in tweed per un look da giorno rilassato ma stiloso. Perfetta per chi ama portare con sé tutto l’essenziale, senza rinunciare allo stile.

8) La borsa a spalla con fibbia

Un altro modello della nuova collezione di borse Zara è la borsa a spalla con fibbia, sinonimo di eleganza senza tempo. Il dettaglio della fibbia e la tracolla regolabile la rendono perfetta per un look da lavoro o per una serata fuori.

Abbinala a un trench coat classico e stivaletti a punta per un outfit chic e minimal, oppure opta per un look da sera abbinandola a un abito midi e sandali con tacco. La sua versatilità la rende un must-have per la stagione invernale.

9) La maxi tracolla in pelle

La borsa a tracolla ovale in pelle è un classico che non passa mai di moda. Il design semplice ma raffinato la rende adatta a qualsiasi occasione. Perfetta da abbinare a un cappotto in lana e jeans a gamba larga per un look casual-chic, o a un blazer e pantaloni sartoriali per un outfit più formale.

La pelle morbida conferisce un tocco di lusso discreto, ideale per chi cerca un accessorio elegante ma funzionale.

10) La mini bag rigida con catenella

La borsa rigida è la scelta perfetta per chi cerca un accessorio strutturato e sofisticato. La combinazione di materiali e il doppio manico, a mano e a catena, la rendono versatile e chic.

Perfetta per completare un look da ufficio composto da blazer e pantaloni a sigaretta, oppure per un outfit da sera abbinata a un abito da cocktail. Questo modello è perfetto per chi ama i dettagli ben definiti e una silhouette pulita e moderna.