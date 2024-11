Guess, le borse must-have di stagione: la nuova collezione con Georgina Rodríguez

La nuova collezione autunno-inverno di Guess è pronta a conquistare il cuore delle fashioniste. Quest’anno il volto della campagna Holiday 2024 è Georgina Rodríguez, celebrità di fama internazionale, conosciuta per la sua innata eleganza e passione per la moda. La collezione Guess si distingue per una gamma di accessori di tendenza, abiti glamour e, soprattutto, borse che rappresentano i must-have di questa stagione.

Con modelli che spaziano tra stampe animalier, dettagli ricercati e finiture di lusso, le borse Guess della nuova collezione sono accessori che mescolano all’eleganza un pizzico di audacia e sono perfette per il guardaroba autunno inverno.

Guess, le borse della collezione nuova collezione

Le nuove borse Guess mettono in evidenza una palette di colori caldi e vibranti, perfettamente in linea con le tendenze di stagione. Tra i modelli principali troviamo handbag strutturate, tracolle versatili e mini-bag decorate, adatte sia per il giorno che per la sera. La collezione si arricchisce con stampe pitonate, materiali metallizzati e accessori gioiello, dettagli che aggiungono un tocco di lusso ai pezzi, rendendoli oggetti del desiderio.

Le handbag in stampa pitonata sono senza dubbio un must-have di stagione, e Guess le propone in una varietà di colori e finiture per soddisfare i gusti più diversi. Dal blu elettrico all’arancio vivace, fino ai più classici nero, marrone e giallo, ogni modello riesce a donare un fascino unico al look autunnale. Le tonalità sono pensate per aggiungere un tocco audace e sofisticato, sposandosi perfettamente sia con outfit monocromatici sia con look più colorati e stratificati, tipici dell’autunno.

Georgina Rodríguez volto della campagna Holiday 2024 di Guess

Georgina Rodríguez, protagonista della campagna Holiday di Guess, è ormai un’icona di stile, conosciuta anche per la sua passione irrefrenabile per le borse di lusso. La sua collezione personale è un vero sogno a occhi aperti: include pezzi iconici come le celebri Birkin di Hermès, status symbol esclusivi. Ogni borsa che sceglie è un investimento, oltre che un accessorio, e molte delle sue “gemme” raggiungono prezzi stellari a cinque cifre, riflettendo il suo amore per il design senza tempo e per la qualità assoluta.

In linea con la sua passione per il lusso e l’eleganza, Georgina ha collaborato con Guess per presentare una collezione di borse che rispecchiano il suo stile unico e sofisticato. Ogni borsa della linea Georgina for Guess è stata studiata per esprimere quel mix di audacia e raffinatezza che la contraddistingue, con un tocco glamour e molto personale che rende ogni modello irresistibile.

Borse Guess, i must-have della nuova collezione

Il vero gioiello della collezione Georgina for Guess è senza dubbio la borsa a mano Sibel in stampa pitonata, un accessorio audace e raffinato. Questo modello iconico è disponibile in tre varianti di colore – rosso, marrone e multicolor – e si distingue per il manico in bambù, un dettaglio che conferisce un tocco esotico e retrò, molto apprezzato nelle tendenze di quest’anno. La metalleria in color oro e il logo Guess in rilievo completano il look sofisticato, rendendo la Sibel perfetta per chi desidera un accessorio che non passi inosservato.

La Sibel è disponibile anche in versione mini, per chi preferisce un accessorio più discreto e versatile ma che mantenga lo stesso carattere distintivo. Anche la mini-borsa è realizzata in stampa pitonata nei colori rosso, marrone e multicolor, ed è dotata di una comoda tracolla regolabile e removibile.

La praticità di questo modello lo rende ideale per essere portato con sé in ogni occasione, dalle serate speciali alle giornate più casual, senza mai rinunciare a un tocco di stile.

I colori di tendenza delle borse Guess

Nella collezione di Guess spiccano altri modelli in stampa pitonata che sono perfetti per completare il look autunnale con una nota di carattere. Tra questi, troviamo una borsa a mano disponibile in diverse tonalità, come blu, arancione, giallo, marrone e nero, ciascuna pensata per adattarsi agli outfit di stagione.

La stampa effetto pitone dona al modello un look grintoso e ricercato, mentre i dettagli di design, come il charm logato removibile alla base del manico e il triangolo Guess in metallo, aggiungono un tocco di eleganza contemporanea.

Per chi preferisce una tracolla, Guess ha incluso nella collezione un modello in stampa pitonata, disponibile negli stessi colori della borsa a mano. La chiusura con cerniera lampo e la metalleria color oro rendono la tracolla pratica e sofisticata, perfetta per chi cerca un accessorio versatile ma dal forte impatto visivo.

Guess, la mini borsa scintillante per le feste

Un altro pezzo iconico della collezione autunno-inverno è la mini borsa a spalla Zalina, un modello dall’allure glamour e festivo. La Zalina è completamente ricoperta di strass, che le conferiscono una luminosità unica, ed è disponibile in due colori, argento e rosso, per rispondere alle esigenze di chi desidera un accessorio che esprima personalità. Questo modello è perfetto per le serate speciali e per chi vuole distinguersi con un dettaglio elegante e audace.

La Zalina rappresenta l’interpretazione di Guess della moda scintillante, un trend immancabile nella stagione fredda, pensato per dare un tocco speciale a qualsiasi look da sera. Gli strass e la finitura lucente rendono la mini-bag un complemento ideale per i look più eleganti, ma può anche essere abbinata a un outfit casual per creare un contrasto moderno e di tendenza.

Con un focus sulle borse, la collezione autunno-inverno di Guess porta sul mercato accessori che non solo seguono le tendenze, ma che definiscono un’estetica unica, adatta a donne audaci e sicure di sé. Dalle stampe pitonate ai dettagli scintillanti, ogni modello è pensato per esprimere eleganza e carattere, proprio come la sua testimonial.

Questa collezione è la scelta perfetta per le fashion lover che vogliono affrontare la stagione fredda con accessori versatili, d’impatto e ricchi di dettagli sofisticati. La collaborazione tra Guess e Georgina Rodríguez dimostra come lo stile possa trasformarsi in un’esperienza lussuosa e alla portata di chiunque desideri aggiungere un tocco glamour al proprio guardaroba. Con pezzi come la Sibel e la Zalina, Guess ci invita a scoprire una collezione di borse che celebra la femminilità, regalando a ogni outfit un fascino irresistibile.