Guess, 5 idee di outfit per affrontare l’autunno in ufficio con stile

Pronta a conquistare l’ufficio con stile? Guess ha pensato a tutto! In questo articolo ti sveliamo 5 outfit irresistibili per affrontare l’autunno con grinta e femminilità.

Il giusto look può fare la differenza, specialmente nel mondo del lavoro. Ogni dettaglio conta, dalla scelta del completo alla combinazione degli accessori. Guess, brand noto per il suo stile contemporaneo e sofisticato, tra i nuovi arrivi offre tanti capi must-have per l’outfit da ufficio.

Se vuoi un guardaroba per il back to work che sia al tempo stesso chic e versatile da Guess trovi parecchie idee che fanno per te. Abbiamo selezionato 5 outfit che ti permetteranno di passare senza sforzo dal meeting al dopo lavoro: preparati a essere l’invidia del tuo ufficio!

1) Guess, il completo jeans perfetto per l’ufficio

Il primo degli outfit Guess adattissimo all’ufficio è un completo composto da una giacca e un miniabito in jeans con stampa floreale all over. La giacca, con vestibilità slim, è dotata di tasche sul petto, un colletto classico e una chiusura con bottoni, conferendo un aspetto strutturato e chic. Il miniabito, senza maniche, è un modello bodycon in stile bustier con collo a cuore, che esalta la silhouette in modo elegante.

Per completare questo look puoi abbinare un paio di sandali con cinturino, se il meteo lo permette ancora, oppure delle décolleté bianche a punta, magari in vernice, per mantenere l’attenzione sul look floreale. Una borsa a tracolla in pelle nera con dettagli metallici dorati aggiungerà un tocco di eleganza senza sovraccaricare l’outfit. Puoi completare l’ensemble con accessori come degli orecchini a cerchio dorati e un orologio con cinturino in acciaio: sarai perfetta per un ambiente di lavoro.

2) L’abito nero Guess per un outfit da ufficio raffinato

L’abito nero midi firmato Guess è un vero e proprio capo must-have da indossare in ufficio. Questo modello bodycon, realizzato in twill stretch, presenta maniche a tre quarti e un ampio scollo a V che valorizza la scollatura in modo raffinato. La cintura con fibbia dorata accentua il punto vita, aggiungendo un dettaglio che fa la differenza.

Per valorizzare questo abito finché fa caldo puoi abbinarlo a dei sandali con cinturino alla caviglia, e quando piove ad un paio di stivaletti in pelle nera con tacco a blocco, che aggiungono qualche centimetro senza sacrificare il comfort e sono quindi ideali per una lunga giornata in ufficio. Scegli poi una borsa tote in pelle nera con dettagli dorati: si abbina perfettamente alla fibbia della cintura, creando un look coeso. Aggiungi un braccialetto sottile dorato e orecchini pendenti per completare l’outfit con un tocco di raffinatezza.

3) Il completo in maglia intrecciata

Il terzo outfit della collezione Guess si distingue per il suo comfort e il suo stile raffinato ed è davvero delizioso da indossare in ufficio. Composto da un cardigan e una minigonna in maglia intrecciata, questo completo beige è perfetto per un look professionale e chic.

Il cardigan, in misto cotone, ha una vestibilità regular, scollo a V e maniche lunghe, con una chiusura a bottoni che aggiunge un dettaglio classico. La minigonna a vita media con finte tasche frontali e bottoni completa il look in modo armonioso.

Puoi abbinare a questo outfit un paio di décolleté o di stivaletti beige o color crema, preferibilmente in suede, per un look ton sur ton. Per spezzare ma rimanere sempre sulle stesse tonalità opta per una borsa a mano in pelle color caramello. Completa il look, mantenendo l’eleganza e il comfort necessari per una giornata in ufficio, con un paio di orecchini a lobo in oro e una sciarpa leggera in seta.

4) Guess, l’abito lungo per un look da ufficio sofisticato

Come quarto outfit per l’ufficio abbiamo selezionato l’abito lungo Guess in cachemire, disponibile in bianco, grigio o rosa cipria. Questo modello senza maniche in cachemire a costine è caratterizzato da un elegante collo a lupetto e da una vestibilità slim che valorizza la figura. È l’ideale per chi cerca un look sofisticato e confortevole per l’ufficio ed è un’idea vincente anche come outfit per una cena aziendale.

Per mantenere un look raffinato e coeso puoi abbinare a questo abito delle décolleté in pelle scamosciata in tono con l’abito o un paio di stivali neri. Aggiungi contrasto con una clutch in pelle nera o grigia, arricchita da dettagli metallici, e completa il look con un paio di orecchini a goccia in argento e un braccialetto rigido per un effetto finale sofisticato e di gran classe.

5) Il top a collo alto con pantaloni wide leg

L’ultimo outfit per l’ufficio Guess è composto da un top a collo alto in raso, disponibile in bianco, blu o nero, abbinato a pantaloni wide leg a vita media. Il top, con maniche corte e chiusura a goccia con bottone sul retro, offre una vestibilità regular che unisce eleganza e comfort mentre i pantaloni wide leg, con la loro linea morbida, creano un effetto slanciato e professionale. Puoi giocare con i colori e creare un outfit monocromatico o spezzato.

Per completare questo look abbina il top con pantaloni a un paio di décolleté a punta con scollatura stile anni ’80, tra i modelli di scarpe di tendenza per l’autunno 2024. Una borsa a tracolla in pelle nera con catena dorata poi sarà perfetta per dare al tuo outfit un tono sofisticato. Come accessori scegli una collana sottile in oro e un paio di orecchini a bottone, per mantenere l’eleganza ma senza esagerare.