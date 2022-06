Coprire le occhiaie con il blush? Sì può, lo dice TikTok

Ma quale correttore: direttamente dalla sorgente più prospera in quanto a Tips e Beauty Hacks, giunge a noi un -più o meno- innovativo metodo pronto a cancellare per sempre non solo le occhiaie, ma anche il moto di disperazione che affligge chi gode della loro presenza in veste di fedeli compagne di vita. Ebbene, pare che tutto quell’affanno, nonché denaro, speso nei migliori high coverage concealer sul mercato sia stata energia sprecata. La nuova frontiera? Affidare l’increscioso incarico al blush.

In vetta al podio delle maggiori tendenze make-up estive del momento e grande protagonista di numerosi trend, sua maestà il blush parrebbe avere il merito di possedere un forte potere correttivo quando si tratta di neutralizzare ombre bluastre o violacee. Un’orda impazzita di TikTokers ha invaso la piattaforma con la nuova tendenza in azione: pare siano sufficienti giusto un paio di punti di blush liquido, combinati a qualcuno di correttore, per dire addio alle occhiaie.

Il risultato è uno sguardo luminoso, riposato e anche -incredibilmente- liftato. Sì, perché come emerge anche dall’ultimo metodo preferito delle celeb per applicare il prodotto dell’estate sulle gote, fedelmente secondo la tendenza Clean Girl Make-up, stendere un blush dallo zigomo verso la zona perioculare regalerebbe inoltre un ringiovanimento istantaneo. Provare per credere! Ma torniamo a noi: il “TikTok beauty trick” in questione funziona effettivamente, è vero, ma è davvero una novità? La risposta è no.

Strappato alle conoscenze professionali dei più celebri truccatori delle star, il vero merito dello stupefacente risultato andrebbe imputato, ancora una volta, alla cara vecchia tecnica del color correcting, e quindi alla tonalità di blush utilizzato ma soprattutto all’entità dell’occhiaia. Detto in soldoni, è tutta una questione di complementarietà!