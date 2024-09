Blazer, gli abbinamenti più trendy per un look da ufficio che non passa inosservato

Il blazer è l’alleato perfetto per un look da ufficio impeccabile e alla moda: scopri come abbinarlo agli altri pezzi del guardaroba per un outfit professionale e chic.

Il blazer è il vero protagonista dell’outfit da ufficio. Raffinato, versatile e senza tempo, è il capo capace di trasformare ogni look con un tocco di eleganza disinvolta. Perfetto per affrontare una riunione importante, un pranzo di lavoro o semplicemente una giornata frenetica tra scrivania e meeting, il blazer ti accompagna con classe dando struttura e definizione a qualsiasi abbinamento

Ma non sono solo i blazer a fare la differenza: i capi che abbini, e soprattutto le scarpe che scegli di indossare in ufficio, possono elevare il tuo look da professionale a indimenticabile. Basse o con tacco, sofisticate o più casual, le calzature hanno il potere di reinterpretare il blazer, rendendolo più versatile e moderno, senza mai tradire il suo DNA elegante. Ecco come abbinare i blazer ai tuoi look da ufficio con quel twist creativo che non passa inosservato.

Blazer con pantaloni a sigaretta e mocassini

Il blazer è un must-have per l’ufficio, specialmente in grigio o blu. Perfetto nella sua linearità, il modello dritto rappresenta l’eleganza senza fronzoli, un tributo alla sobrietà sartoriale. L’abbinamento con pantaloni a sigaretta è una scelta naturale: la silhouette affusolata dei pantaloni accompagna le linee rigorose del blazer dando vita a un look sofisticato e professionale.

A completare il tutto, un paio di mocassini neri in pelle liscia. Il mocassino, icona di stile androgino, dona quel tocco di raffinatezza effortless che si adatta a qualsiasi ambiente lavorativo. L’insieme è un omaggio al tailoring maschile, reinterpretato con grazia e femminilità. I mocassini sono ideali per chi cerca una calzatura confortevole ma che non rinuncia a trasmettere un’immagine di assoluta professionalità.

Blazer lungo e mocassini animalier, grinta e femminilità in ufficio

Quando il blazer si allunga e si trasforma in un modello a vestaglia, abbinato a una cintura in vita, il risultato è pura raffinatezza. La struttura morbida di un blazer con cintura esalta la figura, sottolineando il punto vita e creando un effetto snellente e super femminile. Questo capo è perfetto per chi vuole aggiungere un tocco più glamour al classico look da ufficio, senza mai scivolare nell’eccesso.

La vera sorpresa arriva però con le scarpe: un paio di mocassini animalier. Il pattern wild delle calzature aggiunge carattere e personalità a un look altrimenti sobrio, rompendo la monotonia dei toni neutri del grigio chiaro. Il contrasto tra l’eleganza del blazer e la grinta dell’animalier rende questo abbinamento assolutamente contemporaneo e perfetto per una donna che ama osare, ma con classe.

Blazer oversize e slingback a punta, l’essenza del cool

Il blazer oversize ha una marcia in più quando si tratta di creare un look da ufficio che emana nonchalance e stile senza sforzo. È perfetto da abbinare ad un pantalone largo e svasato a vita alta e ad una camicia o maglia bianca molto semplici. Le linee ampie e fluide di questo modello di blazer richiedono una calzatura che mantenga il giusto equilibrio tra eleganza e modernità, e le slingback nere a punta sono esattamente ciò che serve.

Le slingback, con il loro design a metà strada tra il sandalo e la décolleté, conferiscono un tocco chic e femminile. In più la loro punta affilata allunga visivamente la figura. La combinazione del blazer oversize, con la sua aria rilassata ma strutturata, e la delicatezza delle slingback basse crea un insieme che bilancia alla perfezione proporzioni contrastanti, senza mai sembrare troppo costruito.

Blazer classico con ballerine pitonate, dettagli che contano

Il blazer classico monopetto è sinonimo di eleganza discreta. Un capo che trasuda professionalità e che si presta perfettamente a innumerevoli abbinamenti. In questo caso, il twist di stile arriva dalle scarpe: ballerine pitonate con fiocco.

Il contrasto tra la sobrietà del blazer e la grinta del pitone è affascinante: le ballerine mantengono un comfort quotidiano ma con un tocco di glam grazie al pattern animale, mentre il fiocco aggiunge un dettaglio giocoso e femminile. Questo look è perfetto per chi ama i dettagli e vuole distinguersi con piccoli tocchi di originalità che non rubano la scena, ma la arricchiscono.

Blazer cropped, eleganza minimal e disinvolta per l’ufficio

Il blazer cropped nero è la quintessenza del minimalismo chic. La sua linea accorciata regala un’aria moderna e dinamica, perfetta per chi ama giocare con le proporzioni senza rinunciare all’eleganza. Ideale da indossare con una gonna o con pantaloni a vita alta e gamba larga. Abbinato a scarpe basse con cinturino e fibbia, questo look si bilancia tra rigore e femminilità.

Le scarpe basse con cinturino donano una nota vintage sofisticata, mantenendo però un comfort invidiabile, ideale per affrontare lunghe giornate lavorative. L’accostamento tra la struttura pulita del blazer e l’accessorio inaspettato delle scarpe con fibbia aggiunge un tocco di personalità, ideale per chi ama mantenere un profilo discreto ma senza rinunciare a dettagli di stile che catturano l’attenzione. Il resto del look? Opta per pantaloni a vita alta, magari in un tessuto strutturato come il cotone o il lino, per un look essenziale ma mai banale.

Blazer in tweed melangiato, gonna e stivali

C’è qualcosa di irresistibilmente sofisticato in un blazer di tweed melangiato. Il tessuto stesso evoca una certa eleganza d’altri tempi, ma reso contemporaneo con l’abbinamento giusto. Può essere indossato con una gonna abbinata e un paio di stivali neri al polpaccio: il risultato è un look che trasuda professionalità e charme.

Gli stivali al polpaccio in pelle nera, dal tacco medio o basso, aggiungono un tocco deciso al tweed, bilanciando la texture morbida del tessuto con la forza strutturata delle calzature. Questo outfit è perfetto per chi vuole sentirsi impeccabile in ufficio senza rinunciare a quel tocco di classicità rivisitata. L’insieme di blazer, gonna e stivali crea un look impeccabile, sobrio ma sofisticato, che gioca con i materiali e le lunghezze per un effetto assolutamente contemporaneo.