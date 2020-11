Ormai non dobbiamo più aspettare i saldi di gennaio per approfittare degli sconti, da qualche anno anche in Italia c’è la ricorrenza (per fortuna!) del Black Friday, dove i grandi marchi aprono i loro magazzini offrendo i loro abiti a prezzi che fanno gola a tutte le amanti dello shopping. È il momento giusto per rinnovare il tuo armadio e renderlo più glamour che mai! In occasione del Black Friday, Zara ha in serbo numerosissime offerte e sconti. Dalle ore 15 del 26 novembre sull’app e presso i negozi troveremo una vasta selezione di capi in offerta fino al 40%. Dalle 16 in poi, invece, sarà possibile acquistare anche direttamente dal sito. Ebbene sì, il brand spagnolo ha anticipato gli sconti di un giorno, quindi non lasciamoci sfuggire l’occasione di comprare i migliori capi di tendenza!

Black Friday Zara: i capi da tenere d’occhio

Sfogliare le gallery sul sito di Zara è sempre un balsamo per gli occhi. Tra i must-have che vorremmo vedere scontati sicuramente rientrano i cappotti misto lana, caldi e morbidi per l’inverno, e i pantaloni in maglia da indossare in qualsiasi occasione.

Da non dimenticare i capi d’abbigliamento in tinte verde scuro, perfette per il Natale, e le gonne in ecopelle affiancate da sgargianti camicie con le maniche a sbuffo che ricordano gli anni ’80. Scopriamo insieme quali sono i capi da non perdere con gli sconti di Zara!

Black Friday Zara: cosa comprare con gli sconti

Il giorno tanto attesa è arrivato, sul sito di Zara nella sezione special prices ci sono i must-have dell’inverno a prezzi scontati anche del 40%.

Il maxi pullover è una delle tendenze irrinunciabili di questo inverno 2021. Con gli sconti, Zara propone a poco più di 20 Euro il capo di cui hai davvero bisogno. Sta bene con tutto: dai pantaloni alle gonne, dalle sneakers agli stivali con tacco.

Un’altra tendenza dell’inverno è il velluto e nel catalogo autunno inverno possiamo trovare vestiti, cinture e camicie a costine. Quest’ultimo pezzo è un must dell’inverno da non lasciarsi scappare! Con il 40% di sconto lo possiamo pagare solo 17,95 Euro.

foto Zara

Gli stivaletti Kitten Heel sono tra le tendenze della fredda stagione. Da Zara li possiamo acquistare ad un prezzo eccezionale. Con soli 23,95 Euro possiamo sfoggiare degli stivaletti con tacco total black e renderli protagonisti di qualsiasi look, dal più casual al più elegante!

foto Zara

Comfort sembrerebbe essere la parola d’ordine per affrontare al meglio quest’inverno, ecco perché i pantaloni jogger sono i preferiti in assoluto delle fashion blogger, influencer e amanti della moda. A poco più di 10 Euro li possiamo acquistare da Zara del colore che più ci piace!

foto Zara

Vestiti stampati, jacquard, in lana, con dettagli in volant, stile chemisier, il Black Friday Zara ci permette ci comprare i migliori vestiti di tendenza a prezzi accessibili a chiunque.

Non ci resta che riempire il carrello e fare grandi affari da Zara!