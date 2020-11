Il venerdì nero è arrivato anche quest’anno. Tantissime le offerte e gli sconti dedicati alla cura dei vostri capelli con la possibilità di acquistare styler di ultima generazione, asciugacapelli, oli nutrienti, balsami e trattamenti rinforzanti a prezzi davvero convenienti. L’appuntamento che quest’anno cade oggi, 27 novembre, tradizionalmente il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento negli Stati Uniti d’America, segna ufficialmente l’inizio della corsa ai regali di Natale (non perdete le offerte dedicate alla casa). Non resta che l’imbarazzo della scelta: vediamo le offerte più interessanti di oggi.

Piastre e asciugacapelli

Per quelle che combattono ogni giorno per tenere a bada capelli ricci, crespi e indomabili, o per quelle che sognano onde da favola per dare volume a una chioma liscia, ecco le piastra e gli asciugapelli in offerta oggi.

Ghd

Agli amanti della gamma di prodotti GHD, il Black Friday riserva sconti e offerte davvero convenienti. Acquistando oggi gli styling tool Ghd, potrete risparmiare fino a €50 sui prodotti di grande qualità ideati per i vostri capelli. Dalle styler (in promozione da 269 a 219 euro), agli asciugacapelli professionali (da 172 a 159 euro), fino alle hot brush (da 26 a 22 euro) e gli arricciacapelli (da 185 a 157 euro), con i prodotti Ghd sembrerete appena uscite dal salone del parrucchiere.

Dyson

Sempre nel mondo degli hair tool professionali, anche Dyson partecipa al Black Friday con offerte e sconti vantaggiosi su alcuni dei suoi prodotti iconici per capelli. Tra le offerte da non perdere, l’Airwrap volume+shape, che è possibile acquistare al prezzo di listino di 449 euro, con l’aggiunta di una spazzola lisciante piccola, del valore di 35 euro.

Shampoo, balsamo e olio

La salute dei capelli inizia dalla scelta dei prodotti giusti: balsami, olii e shampoo per nutrire i capelli a partire dal lavaggio.

Veralab

Ottime notizie in arrivo anche per tutte le “fagiane” dell’Estetica Cinica, che oggi propone uno sconto del 30% su tutti i prodotti della linea Veralab. Dall’ormai iconico olio denso (da 25 a 17 euro), perfetto anche per i capelli, allo shampoo delicato (da 9,50 a 6,65 euro), fino all’olio Idol (da 25 a 17 euro), per nutrire e illuminare la vostra chioma: non perdete tempo, perché i prodotti sono a esaurimento scorte.

Davines

Arriviamo a Davines, uno dei brand di gamma top per i prodotti dei capelli, che nel giorno del Black Friday si tinge di verde in favore dell’ambiente. Il ricavato delle vendite sarà, infatti, devoluto a 3Bee, azienda agri-tech che si occupa della salvaguardia delle api, grazie un modernissimo sistema di monitoraggio. Nel giorno del Green Friday Davines, l’acquisto è a impatto zero, in quanto l’azienda si impegna a compensare le emissioni di CO2 relative alla spedizione degli ordini e-commerce.

Maschere e trattamenti

Per chi avesse voglia di cambiamenti, arrivano gli sconti sulle maschere coloranti Maria Nila, per un effetto cangiante davvero straordinario. Per chi, invece, fosse in cerca di un prodotto miracoloso per capelli danneggiati, c’è Olaplex.

Maria Nila

Amatissime da ClioMakeUp, le maschere per capelli Maria Nila possono essere acquistate oggi su Amazon con uno sconto del 25%. Le più famose sono le “Richiamo colore“, per donare nuovi riflessi cangianti ai vostri capelli e renderli lucenti come la seta. Tantissime le sfumature: dal vanillaal pink pop per le più audaci, fino agli intramontabili come l’autumn red e il cacao amaro.

Olaplex

Sempre su Amazon o Asos, in super sconto oggi anche il miracoloso prodotto Olaplex, in grado di salvare anche i capelli più danneggiati. Se i vostri capelli sono sfibrati e stressati, questo è il trattamento per voi, perché dopo il trattamento i vostri capelli torneranno a splendere, più morbidi e setosi che mai.