Il tanto atteso Black Friday sta per arrivare e noi non vediamo l’ora di spendere i nostri risparmi comprando i migliori prodotti di bellezza a prezzi super scontati. Come ogni anno attendiamo questo giorno con la trepidazione del Natale, perché diciamolo: cosa c’è di più bello che riuscire ad accaparrarci le marche più esclusive per la nostra bellezza?

Che siano trucchi, accessori, prodotti per la cura del corpo o l’ultimo modello di piastra per capelli, noi non possiamo farne a meno. E allora guardiamo insieme quali sono le offerte già disponibili in anteprima e aspettiamo insieme il venerdì più bello dell’anno!

Gli oggetti di cui non possiamo fare a meno per essere al top

Diamo un’occhiata ai bellissimi regali che il web ci consente di “scartare” prima di tutte e iniziamo proprio da quegli oggetti che ci fanno sentire bene con noi stesse e sempre bellissime.

Bellissima, di nome e di fatto con l’asciugacapelli Imetec

Nomen omen. Il phon Imetec Bellissima è una garanzia per tutte noi e, soprattutto, per i nostri capelli. Il My Pro Ceramic potenzia uno degli asciugacapelli migliori sul mercato con la tecnologia in ceramica che idrata e protegge i capelli mentre li asciuga poiché il suo calore “buono” a infrarossi rispetta il punte e lunghezze. La potenza è professionale, ben 2300 W, per un’asciugatura come quella della parrucchiera!

Foto Amazon

L’emissione di ioni, inoltre, favorisce l’idratazione del capello e noi potremo dire addio una volta per tutte all’effetto crespo (brrr!) e lasciarci stupire dalla setosità della nostra chioma. Niente male, eh!

Liscio perfetto, beach waves o boccoli tutto in una sola piastra!

Dopo un’asciugatura perfetta diamo sfogo alla nostra fantasia con la piastra per capelli Ghd Max Styler, finalmente accessibile anche per noi comune mortali. Lo styling sarà facile grazie alla sua larghezza leggermente più ampia, che ci permette di velocizzare le nostre acconciature senza però rovinare il capello. Come? Grazie alla dual-zone technology, che assicura una temperatura ottimale e non eccessiva.

Foto Amazon

Le lamelle smussate agli angoli assicurano versatilità nell’utilizzo, sia che preferiamo uno styling liscissimo sia che vogliamo movimentare la chioma con morbide onde. Perfetta per capelli corposi e lunghi, anche ricci e spessi…insomma, l’ideale per tutte noi!

Sfoggiamo le gambe liscissime anche in inverno

Una certezza esiste nella vita: quando vogliamo indossare il nuovo minidress che abbiamo appena comprato o il costume da bagno all’ultimo grido…ecco spuntare i peli! Croce della nostra vita, ora possiamo dirgli addio definitivamente con l’epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert.

Foto Amazon

Clinicamente testato e dermatologicamente sicuro (parola di Skin Health Alliance) questo epilatore è perfetto sia per il corpo che per il viso, poiché si adatta in modo automatico alla tonalità della pelle. Dopo solo 3 mesi potremo salutare i fastidiosi peli che infestano il nostro corpo! Cosa aspettate?

Quali prodotti scegliere per il nostro corpo?

Passiamo ora ai prodotti di bellezza che abbiamo sempre voluto acquistare ma non abbiamo mai trovato l’occasione, sia per il prezzo troppo alto che per la pigrizia di cambiare la nostra beauty routine. Credeteci, una volta provati non si può tornare indietro!

Un lifting senza puntura…ora è possibile!

Iniziamo con il fondotinta che ci ringiovanisce senza ricorrere alla chirurgia: il Fondotinta Lifting Anti-Età di Collistar.

Foto Amazon

Indicato per pelli spente e segnate, questo fondotinta fluido è pensato per ridurre le rughe e ottenere una pelle liscia e setosa grazie a una coprenza medio-alta. L’acido ialuronico, nostro fedele alleato di bellezza, è abbinato alla vitamina A ed E e il loro effetto è super efficace!

Purifichiamo e idratiamo la pelle con una maschera all’argilla

Vegana al 100%, la maschera per il viso di Plantifique all’argilla verde deterge e idrata la pelle senza irritarla, al contrario lasciandola morbidissima e vellutata.

Foto Amazon

La combinazione di 7 piante naturali, tra cui aloe e avocado, aiuta a proteggere dai fattori esterni come l’inquinamento, idratando e levigando la pelle. Noi consigliamo di applicarla sul viso non più di due volte a settimana per 10-15 minuti: i risultati saranno spettacolari anche per chi soffre di acne ed eruzioni cutanee.

Sale dell’Himalaya: l’esfoliante perfetto

Finiamo con un prodotto immancabile per il corpo, lo scrub al sale dell’Himalaya ovvero l’esfoliante che non ci meritiamo ma di cui abbiamo bisogno. I minerali di cui il sale dell’Himalaya è ricco rimuovono le cellule morte e favoriscono il loro ringiovanimento, portando nuova vitalità alla pelle.

Foto Amazon

L’unione del sale alle bacche di litchi, all’olio di mandorla e ad altri nutrienti fa sì che sia ricco di antiossidanti e possa essere utilizzato su tutto il corpo, ma anche sul viso, mani e piedi. La pelle risulterà idratata e morbida già dalla prima applicazione, rimuovendo punti neri e altre imperfezioni e agendo delicatamente anche sulle cicatrici. Non avete voglia di provarlo?