Il berretto da baseball è la nuova tendenza sporty chic del momento

Il casual che si fa chic: autentico cult del panorama Street fashion americano, il classico ed intramontabile berretto da baseball approda ora tra le tendenze più calde dell’estate, per poi accompagnarci anche durante l’ autunno. Da sempre uno degli accessori moda favoriti dalle celeb -non soltanto da riservare alle mise in borghese, ma persino sfoggiato sul palco in total look griffati da capo a piedi- in questa stagione risulta praticamente d’obbligo abbinarlo agli outfit più raffinati.

Foto Pinterest | POPSUGAR

Se il cappellino appariva super cool accanto ai blazer oversize della scorsa primavera, il suo utilizzo appare al momento completamente libero dal concetto base di casual diventando quindi perfetto da abbinare a vestitini ed abiti lunghi o midi, micro tailleur eleganti e tubini.

Foto Pinterest | Dress Up

Che l’avvento del berretto da baseball in mezzo alla schiera di trend modaioli attualmente popolari sia, ancora una volta, frutto dell’assoluta predilezione per un guardaroba sempre più anni 90? Molto probabile. Eppure indossarne uno non è più strettamente riconducibile all’aspetto funzionale secondo cui gran parte dei cappelli estivi sono concepiti: il suo ruolo è infatti quello di un mero accessorio moda, che sì, continua a riparare dal sole, ma completa il look in ogni suo aspetto.

Billie Eilish – Foto Instagram @billieeilish

Letteralmente l’ideale nel caso ci si trovi invischiati in uno di quei giorni che per (disperata) abitudine definiamo “bad hair day“, è questa la scappatoia di stile che attendevamo da tempo. In semplice cotone, jeans oppure addirittura paglia, adorno di loghi luxury, patches, borchie o dettagli luminosi: insomma, pare proprio che il berretto da baseball si stia progressivamente affermando in qualità must-have di stagione -e oltre-. Impossibile, nonché severamente vietato, non averlo nell’armadio!