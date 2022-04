Belen e Stefano De Martino, wow! L'indizio infiamma il cuore e scalda la primavera

Una rondine non fa primavera, ma gli ultimi scatti social di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sì, e ci fanno sognare! Alcune foto condivise dalla showgirl e dall’ex ballerino rimandano all’ennesimo indizio sul ritorno di fiamma e un dettaglio non passa inosservato ai più attenti (e forse nemmeno ad Antonino Spinalbese)…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Pasqua, nello stesso posto che…

Sebbene né l’uno né l’altra si siano mai sbilanciati troppo sul ritorno di fiamma, appare chiaro che Belen e Stefano De Martino stiano navigando sulle onde di una rinnovata serenità. Lo dimostrano le foto pubblicate sui rispettivi social per Pasqua, una festa che avrebbero trascorso insieme al figlio Santiago e alla piccola Luna Mari, nata dalla relazione della showgirl con l’ex Antonino Spinalbese.

E proprio il nome di quest’ultimo torna tra le righe delle cronache rosa perché, come rilanciato dalle pagine di gossip, la meta in cui la famiglia ha passato le feste sarebbe un posto che fu cornice della love story con l’argentina… Pare che Belen e Stefano De Martino, infatti, abbiano scelto di stare insieme ad Albarella, l’isola in provincia di Rovigo che è il posto del cuore della showgirl e che fu una delle location romantiche della sua relazione con il padre della secondogenita.