Belen Rodriguez e Stefano De Martino incendiano il gossip con un presunto ritorno di fiamma che profuma di svolta. I due “ex” sono stati avvistati insieme dopo la rottura tra la showgirl e il padre della sua Luna Mari, Antonino Spinalbese, e si grida all’amore. Ora un messaggio della bella argentina sembra nascondere la risposta all’interrogativo dei fan…

Belen Rodriguez nasconde un “segreto”?

Dopo giorni di rumor impazziti, nessuno dei diretti interessati sembra aver smentito le voci di un romantico riavvicinamento. Per Belen e Stefano De Martino si tratterebbe del secondo ritorno di fiamma da quando il loro matrimonio è finito, ma le cose stanno davvero così?

Le parole della showgirl su Instagram alimentano le fantasie sul presunto colpo di scena dopo il naufragio dell’amore tra Belen e Antonino Spinalbese…

“Pochi minuti fa non sapevo se prendere la penna, e ora capisco che potrei scrivere per ore su questo argomento. Vorrei poter descrivere le emozioni che provo al solo pensiero di poterlo fare. Com’è facile sopprimere i propri bisogni solo per la meccanicità delle ricorrenti abitudini e per il rumore del mondo esterno. Per quanto innamorati, per quanto volutamente o meno distratti dal divertimento, per quanto silenziosi e accondiscendenti su molte o troppe questioni, non dobbiamo mai rinunciare ai nostri silenzi, a noi stesse, alla nostra parte strana e ribelle. Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po’ da sole“.

Poi una frase che sembra rivolta all’ex marito: “Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell’ammettere di esserci perse – scrive Belen –. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo. Rifioriamo dal nostro silenzio…“. Stavolta i fan ci sperano davvero…