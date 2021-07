L’argentina ha rivelato la nascita della sua seconda figlia su Instagram: un pensiero anche alla vittoria italiana a Euro2020.

L’annuncio sui social

Finalmente è arrivato via social l’annuncio che tutti stavano aspettando: Belen Rodriguez ha dato alla luce Luna Marì, la sua seconda figlia e la prima avuta dal compagno Antonino Spinalbese. Nel cuore della notte ha postato nelle Stories la foto di un piedino calzato in una scarpina rosa e ha scritto: “C’è qualcuno che è nato adesso”.

Luna Marì, la secondogenita di Belen Rodriguez è nata poco dopo la mezzanotte di lunedì, alle 00:47 del 12 luglio. Fortissima la gioia dei neo genitori che da tanto aspettavano questo momento. Anche Antonino Spinalbanese, diventato papà per la prima volta, ha condiviso la sua gioia sempre su Instagram, postando l’immagine di un piedino della piccola Luna a corredo di un tenero commento.

Un pensiero anche alla vittoria degli Azzurri

Belen Rodriguez ha poi dedicato anche un pensiero agli Azzurri, postando i festeggiamenti per la vittoria a Euro2020. Una giornata ricca di sorpese e di belle notizie per la showgirl 36enne che ha voluto sottolineare quanto sia stata una giornata baciata dalla fortuna. Non solo infatti l’Italia ha vinto gli Europei, ma la sua Argentina si è classificata al primo posto nella Copa America.



La Rodriguez, già mamma di Santiago, avuto dall’ex Stefano De Martino, aveva messo in allerta i follower già nel pomeriggio con stories misteriose, durante un viaggio in macchina. Non ha svelato la destinazione, ma la faccia tesa del compagno Antonino sembrava non lasciare alcun dubbio sulla destinazione. La piccola Luna Marì è infatti nata poche ore dopo all’ospedale di Padova. Tanti auguri ai neo genitori!