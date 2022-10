Beauty routine da star: tutti i segreti di bellezza da copiare alle celeb

Un fatto oltremodo noto nell’ambito della bellezza è come la skincare routine sia sempre un argomento che appassioni, accomunando davvero chiunque. E, quando diciamo chiunque, lo intendiamo sul serio: insomma, le celebrities avranno anche la grande fortuna di essere seguite da make-up artist e beauty consultant di fama mondiale, ma come se la cavano alle prese con la self-care nella quotidianità?



Gwyneth Paltrow: è lei la vera Beauty-Queen

Gwyneth Paltrow – Foto Instagram @gwynethpaltrow

Per chi ancora non dovesse saperlo, Gwyneth Paltrow possiede la stoffa della beauty addicted almeno tanto quanto noi: l’attrice non è affatto nuova dispensare preziosi consigli di bellezza ai suoi followers tramite social, come è successo di recente nel caso del Dry Brushing.

Che altro sappiamo? Ad esempio che nel suo bagno non mancano mai le maschere occhi, rigorosamente targate Jillian Dempsey, come anche ottime creme anti-age da applicare tutti i giorni e che colleziona i prodotti di Tata Harper (il suo preferito è Hydrating Floral Essence, la famosa lozione idratante una spray). Il suo grande segreto di bellezza, però, risiede nell’esfoliazione: uno step che sappiamo essere letteralmente per potenziare l’efficacia dell’intera skincare.

Jennifer Lopez: come si ottiene quella luce sul viso?

Jennifer Lopez – Foto Pinterest | Inglot

Se si pensa a JLo è praticamente impossibile non ricondurre la sua immagine al glowy più assoluto: sebbene un sapiente utilizzo di bronzer ed illuminante faccia di per sé gran parte del lavoro, l’effettivo merito di tutto questo bagliore è da imputare ad una rigorosa beauty routine. C’erano ancora dubbi a riguardo?

Foto Instagram @theordinary

La sua dieta, nota per essere estremamente sana ed equilibrata, apporta beneficio non soltanto al suo fisico scultoreo bensì anche alla pelle. A questo la star abbina una cura costante e minuziosa, in cui l’acido glicolico (famoso per il suo potere esfoliante delicato) è onnipresente al fine di renderne la grana più omogenea.

In tal modo l’incarnato risulta radioso ed i segni superficiali attenuati, senza contare che l’accelerazione del turnover cellulare permette alla sua amata Rose Day Cream di Dr. Hauscka di penetrare maggiormente in profondità.

Jennifer Aniston: svelato il definitivo elisir della giovinezza

Jennifer Aniston – Foto Instagram @jenniferaniston

“Jennifer, why don’t you age?“, non mentiamo: queste parole ancora riecheggiano nella nostra mente con divertita curiosità. Se anche tu fai parte di quella infinita schiera di persone che tutt’oggi si affannano a capire quale elisir di giovinezza si celi dietro l’apparentemente eterna bellezza di Jennifer Aniston, sappi che non ti stai impegnando a sufficienza.

Ebbene sì, perché la star di Hollywood è solita mostrarsi particolarmente altruista con i suoi fan, condividendo spesso e volentieri con loro i suoi più cari beauty secrets. Sembra infatti che l’attrice sia una gran appassionata di beauty tools, atti a stimolare i muscoli del volto: quelli che si servono delle micro correnti sono i suoi preferiti per attuare una vera e propria ginnastica facciale, che renda la pelle del viso tonica e compatta.