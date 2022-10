Dry Brushing: cos’è e in cosa consiste la spazzolatura a freddo

Un trattamento corpo che possa offrire, al contempo, grande beneficio sia in termini di compattezza del tono che per quanto concerne la sfera relativa all’emotività? Non solo è possibile, ma è anche fai da te. Si chiama Dry Brushing, e consiste letteralmente nella semplice “spazzolatura” della superficie corporea, a secco, da applicare durante l’intero anno senza distinzione di stagione alcuna. Questo non torna soltanto utile per preparare la pelle all’esposizione solare, ma garantisce inoltre che essa si mantenga luminosa ed abbronzata a lungo!

Perché amiamo il Dry Brushing e come funziona nella pratica

Foto Instagram @ravens_moon_holistic_wellness

Pare infatti che tale Dry Brushing abbia concretamente del miracoloso: proprio come lo scrub corpo, aiuta a quanto pare nel purificare e detossinare l’epidermide. Un autentico trattamento detox, insomma, il quale consiste in nient’altro che nello spazzolamento della pelle rigorosamente asciutta, messo a punto tramite una specifica spazzola dalle setole morbide.

Alla stregua dei più noti peeling, gommage e scrub tale azione meccanica stimola inevitabilmente il rinnovamento cellulare e, dunque, il cosiddetto turnover per contribuire a sbarazzarsi delle cellule morte in superficie. E, se stai pensando possa essere finita qui, ti sbagli: il Dry Brushing svolge un ruolo essenziale anche in termini di attivazione del microcircolo, agendo efficacemente sul sistema linfatico con conseguente riduzione di cellulite e ritenzione idrica.

In seguito al trattamento selfcare, da eseguire totalmente a propria discrezione al mattino oppure alla sera, si riscontrerà una istantanea e maggiore compattezza della pelle, dovuta all’espulsione dei liquidi in eccesso.

Se ancora non ti abbiamo convinta a sufficienza ad inserire nella tua bodycare routine giornaliera questa “coccola di bellezza”, forse è bene che tu sappia che i benefici che ne conseguono non sono solamente riconducibili all’aspetto fisico ed estetico, bensì anche alla sfera emotiva. Spazzolare con cura la superficie corporea, infatti, donerà alla mente nuova energia cooperando nel liberarsi delle tensioni accumulate durante il corso della giornata!