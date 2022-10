Be Real, l’app anti filtri: cos’è e come funziona

E’ boom per BeReal, il nuovo social che sta spopolando sempre più. L’obiettivo di questo social network, proprio come lo stesso nome fa comprendere, è quello di catturare i momenti in tempo reale, ma senza l’utilizzo dei filtri e della post-produzione che modificano lo scatto originale, come si fa sugli altri social.

Il risultato è quello di avere degli scatti realizzati in ogni momento del giorno, dalle foto più tipiche tipo in ufficio o al ristorante, a quelle più assurde e bizzarre come quelle realizzate in bagno, o in situazioni particolarmente strane come ad esempio quella di una ragazza che ha pubblicato la foto durante una visita ostetrica.

La nuova app è stata rilasciata due anni fa in Francia, i suoi ideatori sono Alexis Barreyat e Kévin Perreau. La popolarità a livello internazionale, però, è iniziata solo a partire dalla metà del 2022. Ad oggi la piattaforma ha 21,6 milioni di utenti attivi al mese e 2,93 milioni di persone che accedono all’app quotidianamente.

Ecco come funziona

Foto Pinterest

BeReal è davvero molto semplice: una notifica avvisa che è il momento in cui si deve pubblicare una foto e lo si deve fare nel preciso istante in cui si riceve, qualsiasi cosa si stia facendo. A disposizione si hanno solo due minuti per produrre il contenuto da pubblicare.

Per fare le foto l’app BeReal utilizza sia la fotocamera interna che quella esterna del cellulare, ottenendo così un doppio scatto. Si vedrà quindi, sia la classica foto che un selfie, il tutto può essere condiviso con gli amici o in una homepage pubblica. Il contenuto pubblicato dura un giorno e ricorda per alcuni aspetti, soprattutto per la comparsa a tempo dei contenuti, il social Snapchat, mentre fa da antagonista a Instagram per l’idea stessa di voler catturare in diretta quello che sta succedendo, con la differenza che non ci sono filtri o modifiche che invece caratterizzano il social di Zuckerberg.