Barbiecore make-up: lasciatevi ispirare dal trend più girly del momento

Qualcuno dice che il rosa non sia semplicemente un colore, bensì un atteggiamento: ebbene, tale affermazione non potrebbe che trovarsi più a pennello di così di fronte all’onda extra pink che ha travolto la beauty community negli ultimi tempi, preannunciando quello che sarà un ottimistico panorama per le tendenze trucco dell’autunno/inverno.

Il conto alla rovescia che divide le sale cinematografiche dalla nuova pellicola di Greta Gerwig, “Barbie“, punta al 2023 eppure i primi scatti inediti di Margot Robbie nel ruolo della bambola più famosa della Mattel sono bastati a mandare in visibilio il mondo intero, riportando a galla le iconiche sfumature dell’estetica che le appartiene. Una tendenza recente, che poi tanto recente non è: (anche) il Barbiecore make-up ha tanto dei primi anni duemila, con i suoi toni neon ed il “girlie allure” a regnare sovrano.

Barbiecore make-up: cos’è e come si realizza

Foto Pinterest | Mason Garvin

Quali sono i tratti distintivi del nuovo trend preferito della Gen Z? L’estetica Barbiecore non fa altro che rendere fruibile a chiunque un’ideale di bellezza dapprima ritenuto irraggiungibile: per chi, anche soltanto una volta nella vita, abbia mai sognato di assomigliare alla propria Barbie del cuore quel giorno oggi è arrivato.

Imperano look total pink, dove il rosa risalta il trucco occhi con ombretti polverosi colorati e pigmenti glitter, accende le gote con del blush -scelto rigorosamente nella tonalità “bubblegum“- e poi le labbra grazie a gloss specchiati ed ultra sfaccettati. Non mancano infine colori pop ed estremamente intensi, da ricercare nell’azzurro e nel verde, ed il tocco pink sulle unghie da ultimare con un finish glossato.

E, per chi pensa ancora che il rosa non doni a tutti, ci pensa il Barbiecore trend a smentire. Il rosa infatti -oltre ad essere assolutamente genderless– è un colore modulabile, nonché versatile. Più tenue oppure intenso a seconda di personale gusto ed esigenze, questo si armonizza perfettamente ad ogni tipologia di incarnato a seconda del suo sottotono, tenendo alto l’umore di chiunque lo indossi.