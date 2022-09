Aura Nails: arriva la tendenza unghie più “personale” di sempre

Esprimere la vera essenza di sé senza proferire parola, ma affidando l’arduo compito alla propria manicure? Non solo si può, ma si dà il caso essere anche la tendenza unghie più cool del momento. Conosciuta come “Aura Nails“, questa si ispira alla teoria secondo la quale ognuno di noi dispone di un’aura, luminosa e colorata, dotata di specifiche caratteristiche nonché sintomo sensibile ed eloquente del proprio “io” più profondo.

Inutile dire come un concetto tanto affascinante possa aver sortito un successo strepitoso tra celebrities e beauty addicted, con come inevitabile conseguenza la viralità del trend su TikTok. Come si realizza sulle unghie? Stiamo a vedere!

Le Aura Nails sono le unghie che raccontano chi sei davvero

Foto Pinterest | Oassie

Le Aura Nails suggeriscono esattamente e con grande puntualità come fare le unghie in gel al momento: la base è quella neutra delle romanticissime Milky-bath Nails, ma si arricchisce di tinte vivaci e sgargianti ad imitare la sopracitata aura personale insita in ogni individuo.

Dopo aver proceduto a dare una forma armonica alle unghie e steso su di esse il costruttore rosato, si passa a dare loro il colore. Come? Ecco svelato di seguito il trucco che costituirà la vera svolta: gli esperti dicono di miscelare al gel colorato qualche goccia di acetone, da lavorare poi tramite pennello, esattamente nelle dosi di tre gocce di gel e quattro di solvente. Non rimane che stendere sulle unghie un finish ad effetto gloss, e godere dell’incantevole risultato finale.