5 attività autunnali anti-noia da fare

E’ arrivato l’autunno che per molti è il periodo in cui tutto si normalizza. Le vacanze sono finite e le giornate si accorciano, serve decisamente qualcosa che ci stimoli. Delle attività autunnali anti-noia da fare, dei cambiamenti. Ecco cosa si può fare.

Prova un nuovo trucco occhi

Foto Pinterest/ 30seconds.com

Una delle attività che si possono fare in questo periodo dell’anno è quella di sperimentare nuovi make-up: in particolare concentrandosi sul trucco occhi. Ci sono diverse idee per un make-up particolare in base al colore, dimensioni e forma per realizzare un trucco occhi semplice e d’effetto.

Inoltre, si può pensare a make-up generici che si possono seguire per realizzare un trucco occhi in poche e semplici mosse.

Cambia taglio capelli

Senza dubbio, l’autunno è la stagione ideale per concedersi un cambio look partendo ovviamente dai capelli. Innanzitutto è importante capire quali sono le tendenze da non perdere. Cambiare il taglio di capelli è probabilmente il modo più immediato ed efficace per esprimere un cambiamento.

Senza tralasciare che taglio, colore ed acconciature sono fondamentali per valorizzare la propria personale bellezza ed essere sempre apposto con se stessi.

Da fare: le aura nails

Non si può non provare il nuovo trend unghie: le Aura Nails, la tendenza più cool del momento. Una moda che si ispira alla teoria secondo la quale ognuno di noi dispone di un’aura, luminosa e colorata, dotata di specifiche caratteristiche nonché sintomo sensibile ed eloquente del proprio “io” più profondo.

Guarda una serie tv

Infine, una delle attività preferite in questo periodo dell’anno è decisamente quella di guardare delle nuove serie tv. Tante le proposte di Netflix, per tutti i gusti. Una delle più seguite è senza dubbio The Watcher, un thriller basato su una vera storia di stalking e di minacce epistolari che tiene incollati tutti al televisore.