Festa della donna, parti da questi 3 antipasti e farai un figurone con tutti

Gli antipasti per la festa della donna sono facili e veloci da preparare. Ecco 3 idee da preparare anche in anticipo!

Se stai preparando una cena per festeggiare con la tua famiglia o con le tue amiche l’8 marzo, dovresti preparare un menu per l’occasione. Bisogna partire dagli antipasti per la festa della donna, sarà doveroso lasciarsi ispirare dalle ricette semplici e sfiziose così da essere sicura di riuscire a conquistare tutti gli ospiti.

Per un buon menu della festa della donna, quindi, bisogna partire dagli antipasti. Ecco 3 ricette da preparare anche in anticipo che sicuramente verranno apprezzate da tutti!

3 antipasti per la festa della donna: ricette facili e veloci

Puoi preparare gli antipasti anche in anticipo e conservarli a temperatura ambiente fino a sera. Se le temperature sono alte, ti consigliamo di mettere tutto in frigorifero e tirare fuori gli antipasti almeno 1 ora prima di portarli in tavola.

Potrai preparare una cena tra amiche e stupirle per la festa della donna! Per l’occasione perché non preparare anche una torta mimosa… al cioccolato?! Lascerai tutti senza parole!

Involtini primavera croccanti

Se vuoi stupire le tue amiche o la tua famiglia con una cena diversa dal solito, potresti proporre loro dei piatti stranieri. Ad esempio, come antipasto potresti preparare gli involtini primavera così da ottenere anche una ricetta completamente vegetariana.

Ti spieghiamo passo dopo passo come ottenere degli involtini come quelli del ristorante! Non dovrai fare altro che rimediare delle sfoglie per involtini, andrà bene anche la pasta fillo, e preparare il ripieno di verdure.

Olive all’ascolana

Facili e veloci da preparare, puoi friggerle all’ultimo minuto oppure cuocerle in friggitrice ad aria, le olive all’ascolana sono uno degli antipasti più buoni da portare in tavola!

La preparazione non è difficilissima, l’importante è seguire passo dopo passo il procedimento così da ottenere delle olive all’ascolana croccanti fuori e morbide dentro.

Farinata di ceci

Ideale da servire come antipasto o come secondo piatto, il giallo della famosa cecina renderà la tavola dell’8 marzo ancora più colorata. La farinata di ceci si prepara in poche mosse e può essere servita anche fredda.

Inoltre potrai sbizzarrirti con gli ingredienti e arricchirla come più ti piace. Unisci delle verdure che hai in frigo o che ti sono avanzate, il risultato finale ti sorprenderà!