La ricetta della cecina: come preparare la farinata di ceci croccante

La cecina è una buonissima torta salata, che fa parte della tradizione toscana. Anche conosciuta come farinata di ceci, è una torta salata gustosissima e sottile che si realizza con pochi ingredienti e che è perfetta per essere consumata anche da vegetariani e da vegani.

Può essere consumata sia come antipasto che come secondo. Scopriamo insieme la ricetta della cecina, ovvero come preparare la farinata di ceci croccante.

La ricetta della nonna della cecina o farinata di ceci croccante

Preparare la farinata di ceci o cecina è davvero semplice. La ricetta da seguire è, infatti, estremamente facile. L’ingrediente principale è rappresentato dalla farina di ceci. Questi ultimi sono ricchi di proprietà benefiche: apportando magnesio, vitamine del gruppo B e zinco all’organismo, aiutano la salute del cuore e sono alleati nella prevenzione dell’ipertensione. Tra le ricette con i ceci, questa è una delle più buone. La preparazione della ricetta della nonna della cecina o farinata di ceci richiede appena quindici minuti e una cottura di circa mezz’ora. Ecco gli ingredienti per quattro persone.

Ingredienti:

200 grammi di farina di ceci

500 millilitri di acqua

50 millilitri di olio extravergine di oliva

Sale q.b.

Preparazione:

Per la preparazione della ricetta della cecina o farinata di ceci, iniziate setacciando – per l’appunto – la farina di ceci all’interno di una ciotola. Aggiungete, poco alla volta, dell’acqua (che dovrà essere a temperatura ambiente). Mescolate continuamente, utilizzando una frusta e fino a completo assorbimento dell’acqua e scomparsa di grumi. Coprite, quindi, con un panno e fate riposare circa quattro ore. Al termine del riposo, eliminate la schiuma che si sarà formata in superficie. Aggiungete sale, olio extravergine di oliva e mescolate. Ungete con dell’olio d’oliva una teglia e versate il composto, da livellare con una forchetta. Accendete il forno a non meno di 250° e in modalità statica. Quando avrà raggiunto la temperatura, infornate la cecina per dieci minuti circa sul fondo e, poi, spostatela per quindici minuti nella parte centrale. Accedete, quindi, il grill e spostatela nuovamente, ma sul ripiano più alto per altri cinque minuti. Sfornate quando avrà raggiunto la doratura e consumate!

La cecina può, comunque, anche essere preparata senza riposo o in padella. Potete, inoltre, aggiungere del pepe nero o un’altra spezia che vi piace. Infine, può essere conservata in frigorifero per due giorni. Se amate particolarmente i ceci, potete anche gustare la pasta e ceci.